Travaglini lascia il Montemilone,

Camerino solo in vetta.

A valanga il Caldarola

PRIMA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - Il tecnico rassegna le dimissioni dopo la sconfitta di Esanatoglia. I biancorossi di Tiburzi battono il Montecosaro e volano al primo posto, seguiti dai giovani di Dell'Erba che calano il poker al Sarnano

24 Ottobre 2022 - Ore 17:04 - caricamento letture

di Michele Carbonari

Alla quinta giornata d’andata il primo ribaltone in panchina nel girone C di Prima categoria.

L’allenatore del Montemilone Pollenza Luca Travaglini rassegna le dimissioni al termine della quinta sconfitta consecutiva fra campionato e coppa: l’Esanatoglia, dopo tre ko di fila, vince all’inglese e nella ripresa fra le mura amiche grazie ad un guizzo di Santoni e al tap in di Piccolini (Dolce centra anche un palo). Chi sorride, invece, è il Camerino, solitario in testa dopo il successo di misura di fronte al proprio pubblico contro il Montecosaro: determinante nel finale Romoli, servito da Montecchia. Compie un bel balzo in avanti, da solo al secondo posto, il Caldarola di mister Dell’Erba: Cappelletti, Castelli, Aringoli e Pistoletti timbrano il cartellino nel netto poker al Sarnano.

Sorridono e muovono la classifica anche Cingolana ed Urbis Salvia. I biancorossi di Ballini piegano in trasferta il Cska Corridonia (vano il rigore di Canuti ad inizio secondo tempo) trascinati dall’uno due firmato Zitti (servito da Marchegiani) e Agosto (tap in). Gli arancioblu di Ferranti espugnano Tolentino per 3 a 2: decisivi Curzi (azione personale), Pietrella (punizione) e Pettinari (dal limite). Per l’Elfa, vana la doppietta di Michele Mazzetti. Pareggiano a suon di gol le altre maceratesi. Due volte in vantaggio con Lovascio (che poi si infortuna al malleolo) e Mecozzi, la Vigor Montecosaro subisce il doppio ritorno della Folgore Castelraimondo che va a segno prima con Francucci e poi con Di Filippo. Finisce 2 a 2, lo stesso punteggio finale di Portorecanati–Appignanese. In questo caso, due doppiette fissano il punteggio: da una parte Sampaolesi e dall’altra Mannucci.

Termina a reti inviolate, invece, fra Elpidiense Cascinare e Settempeda, che regge bene l’inferiorità numerica per oltre un’ora di gioco.

La top 11 (3-4-3): Palazzo (Camerino); Verdicchio (Urbis Salvia), Biagioli (Montecosaro), Mariani (Settempeda); Zitti (Cingolana), M. Mazzetti (Elfa Tolentino), N. Gagliardini (Appignanese), Lovascio (Vigor Montecosaro); Sampaolesi (Portorecanati), Francucci (Folgore Castelraimondo), Cappelletti (Caldarola). All.: Ferranti (Esanatoglia).

Il personaggio della settimana: Massimo Ferranti (Esanatoglia). L’esperto tecnico biancoazzurro trova la medicina giusta per rilanciare i suoi e condurli al successo dopo tre sconfitte consecutive. Riscatto interno, specialmente in seguito alla sconfitta contro la Settempeda, e seconda vittoria fra le mura amiche, dove la sua squadra dovrà conquistare i punti per la salvezza.

