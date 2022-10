«Sviluppo ecosostenibile a lungo corso,

Gruppo Lube una realtà d’eccellenza»

TREIA - È emerso a Jesi durante un convegno Fabbrica futuro-tecnologie, modelli organizzativi e persone, nell’ambito della sessione Sostenibilità ed energy management

24 Ottobre 2022 - Ore 14:46 - caricamento letture

Il Gruppo Lube è “realtà d’eccellenza nell’ambito dell’adozione e perseguimento di una strategia di sviluppo ecosostenibile a lungo corso”. È emerso a Jesi durante il convegno Fabbrica futuro – tecnologie, modelli organizzativi e persone, nell’ambito della sessione Sostenibilità ed energy management. L’intervento è stato focalizzato sul concetto di sostenibilità nel settore del mobile a partire dall’adozione da parte di Lube, fin dal 2000, del pannello ecologico (materia prima costitutiva del mobile cucina) proveniente da materiale di recupero al 100%, così come di centrale importanza il ruolo delle certificazioni di prodotto sia in termini di attestato di sostenibilità per l’azienda che di strumento per la veicolazione della qualità prodotti e dei materiali utilizzati (Made in Italy, Greenguard, Fsc) dal Gruppo Lube.

Sempre in tema di Green energy e del ruolo determinante delle grandi realtà economiche in termini di contributo al sistema ambiente globale, «l’impegno di Lube anche in questo ambito – specifica l’azienda di Treia – è precursore delle attuali iniziative con una produzione total green fin dal 2010 attraverso i suoi 40.800 metri quadri di pannelli fotovoltaici capaci di erogare una potenza di 6,2 MWp che permettono un risparmio di 13.870 tonnellate di C02 immesse nell’ambiente, a questo si aggiunge un’attività costante di energy monitoring volto al controllo dei consumi e limitazione degli sprechi (aspirazione polveri, accensione luci, climatizzazione) – conclude il Gruppo -. Qualità e sostenibilità un binomio sempre più imprescindibile per Lube per garantire ai suoi clienti un’esperienza di acquisto sicura e centrata su un autentico prodotto made in Italy».

