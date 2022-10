Serie C, Banca Macerata vince ancora

VOLLEY - Secco 3-0 per i biancorossi su Il Ponte Morrovalle

24 Ottobre 2022 - Ore 14:46 - caricamento letture

Serie C, la Banca Macerata vince ancora, 3-0 a Il Ponte Morrovalle. Non si fermano più i biancorossi che sabato hanno conquistato un’altra vittoria e raggiunto quota 9, che vale il secondo posto ma a pari punti con la capolista del Girone B la Sios Novavetro. Contro la Microtel Il Ponte Morrovalle prestazione solida e convincente della Banca Macerata che si è imposta sugli avversari con un netto 3-0, una partita in controllo per i biancorossi che poi sono stati attenti a gestire il ritorno di Morrovalle. Nella prossima sfida la Banca Macerata incontrerà la terza in classifica nella trasferta di San Severino contro la Farmacia Amadio Rsv. Primo set senza storia per Morrovalle, la Banca Macerata ha subito preso il vantaggio e allungato lo scarto, per poi controllare agevolmente fino al 25-14. È arrivata la reazione della squadra ospite nel secondo set, la gara si è fatta combattuta ma i biancorossi sono riusciti a ribaltare tutto nel finale per poi assicurarsi il doppio vantaggio nei set, 25-20. Ancora buona partenza per Morrovalle, la Banca Macerata è stata costretta ad inseguire e di nuovo nel finale i ragazzi del coach Giacomini hanno avuto la meglio, strappando set e partita agli avversari, 25-23. Banca Macerata: Despaigne Gonzalez 19, Martusciello 1, Gentili, Ricci 10, Maccari 5, Falcetta, Owusu 11, Marconi 3, Valenti. NE: Leonardo Giacomini, Cavagna, Vega. All: Carlo Giacomini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA