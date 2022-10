Lube, il calendario

fino al termine

del girone di andata

VOLLEY - Si parte con il già noto e attesissimo anticipo dell'undicesima giornata: appuntamento a giovedì 27, alle 20.30, all'Eurosuole Forum contro Perugia. Ecco tutte le altre partite in programma

La Lega Pallavolo Serie A ha annunciato le modifiche al calendario e la programmazione tv dei match di SuperLega fino al termine del girone d’andata, in programma domenica 11 dicembre la definizione della griglia della Coppa Italia. Già noto e attesissimo l’anticipo a giovedì 27 ottobre (alle 20.30) del match interno della Lube con Perugia, valevole per l’ultimo turno di andata. Tra le modifiche annunciate oggi, invece, spiccano il posticipo alle 20.30 della trasferta di domenica 13 novembre a Cisterna di Latina con la Top Volley per il settimo turno e lo spostamento alle 19.30 di lunedì 5 dicembre del match della decima giornata con l’Allianz, che non si giocherà a Milano, ma all’Arena di Monza.

Ecco il percorso della Lube fino al giro di boa della stagione regolare:

Anticipo dell’undicesima giornata di andata: giovedì 27 ottobre alle 20.30, Lube – Sir Safety Susa Perugia

Sesta giornata di andata: domenica 6 novembre alle 18, Lube – WithU Verona

Settima giornata di andata: domenica 13 novembre alle 20.30, Top Volley Cisterna – Lube

Ottava giornata di andata: domenica 20 novembre alle 18, Lube – Emma Villas Aubay Siena

Nona giornata di andata: domenica 27 novembre alle 18, Gas Sales Bluenergy Piacenza – Lube

Decima giornata di andata: lunedì 5 dicembre alle 19.30, Allianz Milano – Lube (variazione campo: arena di Monza)

