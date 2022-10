Giornata per l’orientamento

al Varco sul mare

CIVITANOVA - Tra gli stand quelli dell'aeronautica, della cooperativa Il Faro e di altre realtà formative per dare una bussola alle ragazze e ai ragazzi alla ricerca del proprio percorso di studi

Centinaia di persone ieri al Varco sul mare per l’evento dedicato all’orientamento giovanile”Illumina il tuo futuro”. L’appuntamento è stato organizzato dal’assessorato ai servizi educativi in collaborazione con quello alle politiche giovanili per far conoscere agli studenti ed alle studentesse le possibilità che si aprono a partire dalla scelta della scuola superiore. Ad aprire la giornata di orientamento l’assessore Barbara Capponi assieme al collega di giunta Francesco Caldaroni e al consigliere regionale Pierpaolo Borroni. «Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno reso possibile in sinergia realizzare questo straordinario momento di orientamento e condivisione – ha detto la Capponi – nel pieno spirito di “Civitanova città con l’infanzia”, che mira a creare una comunità dove ciascuno è prezioso per sé e per gli altri, abbiamo vissuto un circolo virtuoso di confronti, scambi reciproci, scoperte di nuove possibilità. Esibizioni delle unità cinofile della guardia di finanza, colloqui con le associazioni militari, consigli dalla protezione civile, modellistica di aerei e navi dettagliatamente spiegati nella realizzazione e nella storia, simulatori di volo, percorsi olfattivi, incontri per l’orientamento individuale. Sono rimasta fino alla chiusura alle 19 confrontandomi con tutti gli attori presenti riscontrando sia il loro grande entusiasmo che quello del pubblico intervenuto: insieme guardiamo già alle prossime edizioni nell’ottica di fornire occasioni sempre più complete per la comunità tutta».

(foto Luigi Gasparroni)

