Festa dei defunti e dei santi,

ecco come cambia la viabilità

nella zona del cimitero

MACERATA - Il comando della Polizia locale ha emesso un'ordinanza per regolamentare la circolazione, dal 26 ottobre al 4 novembre

24 Ottobre 2022 - Ore 13:50 - caricamento letture

In vista delle prossime festività dei defunti e dei santi, il comando della Polizia locale di Macerata ha emesso un’ordinanza per regolamentare la circolazione nei pressi del cimitero cittadino. Il provvedimento, in vigore dal 26 ottobre al 4 novembre, prevede, in base alle necessità: divieto di transito in contrada Vallebona eccetto che per i veicoli dei residenti e a servizio di persone invalide e sull’area antistante l’ingresso del cimitero eccetto per i veicoli a servizio di persone invalide e di pubblica utilità; divieto di sosta con rimozione forzata in contrada Vallebona nel tratto adiacente al cimitero e nel tratto di accesso alla vicina area adibita a parcheggio e all’elisuperficie e sugli stalli a ridosso del muto di contenimento lato via Pancalducci (dopo la scala pedonale).

Nella stessa ordinanza viene stabilito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Carducci, valido dalle 8 alle 11 del 2 novembre, sul tratto di fronte la chiesa del Sacro Cuore, ambo i lati e il divieto di transito eccetto veicoli a servizio di persone invalide, pubblica utilità e veicoli di polizia, sull’area antistante l’ingresso del cimitero in contrada Vallebona dalle 8 alle 12.

