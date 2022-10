Montefano e Valdichienti

indenni in trasferta:

un pari per restare in alto

ECCELLENZA - I viola di Mariani impattano 0 a 0 nella tana dell'Atletico Gallo Colbordolo, che colpisce due legni. Per gli uomini di Bolzan stesso risultato a Jesi

Montefano e Valdichienti pareggiano 0 a 0 in trasferta e restano a pochi punti dalla vetta del campionato di Eccellenza, rispettivamente nella tana dell’Atletico Gallo Colbordolo e della Jesina. Al Carotti sono poche le occasioni da rete e gli uomini di Bolzan salgono a quota dodici, due in meno della capolista Urbino. Seguono ad una lunghezza i viola di Mariani, salvato da un paio di legni contro i rossoblu di Mariotti. Entrambe le squadre sono appaiate ai piedi della zona playoff con undici punti. Domenica prossima il Valdichienti affronterà il derby casalingo con la Sangiustese, mentre il Montefano riceverà la visita della Maceratese.

La cronaca di Atletico Gallo Colbordolo – Montefano. I rossoblu locali approcciano meglio alla sfida e si rendono pericolosi dopo appena 5 minuti con Torelli, Rocchi neutralizza il rasoterra. Sul fronte opposto risponde Andreani, che sventa il sinistro di Palmucci indirizzato all’incrocio dei pali. All’11’ ancora il portiere viola protagonista sull’incornata di Barattini, rifugiandosi in angolo. Ecco di nuovo allora gli ospiti, con Mercurio che lascia partire un tiro che fa la barba al palo. A metà frazione Palmucci non impensierisce Andreani, mentre Candidi tenta una rovesciata senza fortuna. Riecco dunque la squadra di casa, pericolosissima al 26′ con Torelli (traversa piena). Cinque giri di lancette più tardi Peroni calcia senza esito. L’Atletico Gallo Colbordolo apre la ripresa (8′) con il sinistro di Costantini. Un paio di minuti dopo un altro legno in favore dei rossoblu locali, ad opera di Peroni (Torelli fallisce il seguente tap in). I ragazzi di Mariani recriminano al 20′ quando Bonacci subisce una trattenuta, il direttore di gara fa proseguire e De Marco manda sopra la traversa. Fuori dallo specchio anche il tentativo di Stampella, al 37′. L’ultimo tentativo è dell’Atletico Gallo Colbordolo: Rocchi si supera sul calcio piazzato di Muratori.

Il tabellino di Atletico Gallo Colbordolo – Montefano:

ATLETICO GALLO COLBORDOLO: Andreani; Francesco Fabbri, Andrea Nobili, Dominici, Notariale (74’ Belkaid); Filippo Fabbri, Giunti (85’ Signorotti), Torelli; Costantini (76’ Gaudenzi), Barattini (67’ Muratori), Peroni. A disp.: Elezaj, Cristian Nobili, Rugoletti, De Rose, Di Gennaro. All.: Mariotti.

MONTEFANO: Rocchi; Morazzini, Moschetta, Mercurio, Postacchini; Guzzini (60’ G. De Luca), F. Camilloni, Palmucci; Candidi (60’ Dell’Aquila); De Marco (78’ Stampella), Bonacci. A disp.: Bentivogli, Meschini, E. De Luca, S. Camilloni, Boccanera. All.: Mariani

TERNA ARBITRALE: Pasqualini di Macerata (Bruscantini di Macerata – Gasparri di Pesaro)

NOTE: ammoniti: Peroni, Francesco Fabbri, Dominici; Candidi, Palmucci, Postacchini, Dell’Aquila, Stampella. Angoli: 6-3. Recupero: 4′ (0’+4’)

Il tabellino di Jesina – Valdichienti:

JESINA: Minerva, Grillo, Martedì, Capomaggio, Borgese, Orlietti, Giovannini, Dolmetta, Iori, Jachetta, Trudo. A disp.: Pistola, Mazzarini, Sampaolo, Cameruccio, Campana, Machedon, Re, Nazzarelli, Ciavarella. All.: Strappini.

VALDICHIENTI: Rossi, Alessandrini, Tombolini, Omiccioli, Sopranzetti, Pigini, A. Lattanzi, Sfasciabasti, Passewe, Trillini, Minella. A disp.: Cingolani, Cernetti, Elias Celli, S. Lattanzi, Cisbani, Del Gobbo, Mazzieri, Del Brutto, Triana. All.: Bolzan.

TERNA ARBITRALE: Barbatelli di Macerata (Bilò di Ancona – Serenellini di Ancona)

