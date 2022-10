Travolto da una frana,

in Collegiata l’addio a Maurizio Pandolfi

MONTECASSIANO - Domani alle 15,30 il funerale del 37enne morto durante un'arrampicata a San Vittore di Genga. Era un punto di riferimento del Palio dei Terzieri, l'omaggio del gruppo degli sbandieratori

Domani Montecassiano darà l’addio a Maurizio Pandolfi, morto sabato pomeriggio durante un’arrampicata a Genga. Il funerale si terrà nella Collegiata alle 15,30, poi la tumulazione nel cimitero di Pieve Torina. La camera ardente è stata allestita nella Sala del commiato Bracalenti.

Idraulico, 37 anni da compiere, Pandolfi oltre alla passione per la montagna (era un aspirante istruttore del Cai) era una colonna portante della sua comunità. Con i genitori Agostino e Paola era un punto di riferimento del Palio dei Terzieri, lui in particolare del gruppo degli sbandieratori, che aveva contribuito a fondare. Ieri gli sbandieratori montecassianesi si sono riuniti per iniziare a pensare al modo più giusto per rendergli omaggio: «Porteremo avanti il gruppo anche per lui, non faremo finire quello che lui ha iniziato». Ma era stato in prima linea anche nell’associazione ZandaGruel di Montecassiano e nell’organizzazione del festival “Svicolando”.

Sabato pomeriggio, Pandolfi era con un’amica lungo la via “Collega Alpinista” nella parete di addestramento che porta al tempietto del Valadier a San Vittore di Genga. Secondo quanto è stato ricostruito, la donna si trovava in sosta, Pandolfi invece si stava arrampicando legato alla corda di sicurezza. All’improvviso una frana di rocce li ha investiti. Lei è riuscita a restare attaccata alla parete, lui è caduto. Nonostante i soccorsi, per il 37enne non c’è stato niente da fare: il corpo era in fondo a un canale con le corde ancora attaccate.

Oltre ai genitori, con cui viveva, lascia un grande vuoto in chiunque l’abbia conosciuto.

