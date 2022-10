“Omaggio a Sergio Graziosi,

instancabile viaggiatore dei sensi”

MONTECOSARO - Il concerto, dal Comune e da Marche all’Opera, si terrà domenica 16 ottobre, alle 17.30 al teatro delle logge Anita Cerquetti

Un concerto “Omaggio a Sergio Graziosi, instancabile viaggiatore dei sensi” promosso dal Comune di Montecosaro e da Marche all’Opera. Si terrà domenica 16 ottobre, alle 17.30 al teatro delle logge Anita Cerquetti. Lo spettacolo prevede l’esibizione delle pianiste Miriam Cenerelli e Laura Pesaresi, che eseguiranno un programma musicale insieme alla voce recitante di Laura Belbusti e alla ballerina Alessia Verdini. È un evento che coinvolge diverse discipline artistiche quali la musica, la danza, la poesia e le arti visive. Ma è anche un racconto del pensiero artistico di Sergio Graziosi (nato a Macerata nel 1931 e morto a Milano nel 2000), che si sviluppa attraverso queste arti. Graziosi è stato un pittore, scultore e poeta, con un affetto speciale per Montecosaro dove è stato artisticamente adottato e dove ha realizzato diverse mostre dal 1981 e poi anche spettacoli dal 1987. Nel 2004, quando il palazzo comunale fu restaurato, venne allestita la pinacoteca Graziosi-Peschi. All’evento sarà presente Luciano Quarantini, suo assistente e curatore delle sue opere. Marche all’Opera è una associazione di promozione sociale che svolge la sua attività in rete in diverse città della regione proponendo eventi volti alla valorizzazione artistica, storica e culturale del territorio e si avvale della direzione artistica del maestro Alfredo Sorichetti.

