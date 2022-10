Med Store Tunit, il presidente Tittarelli:

«Grazie al Collettivo

per il sostegno alla squadra»

VOLLEY - Domenica alle 18 il Banca Macerata Forum ospiterà la sfida contro la Wimore Parma. Gianluca Tittarelli: «I tifosi ci seguono sempre anche nei viaggi più lunghi. Per i ragazzi è un grande stimolo avere la città che li incita, insieme possiamo toglierci soddisfazioni importanti»

14 Ottobre 2022 - Ore 14:31 - caricamento letture

Dopo la bella vittoria all’esordio, arriva la prima partita davanti ai propri tifosi per la Med Store Tunit. Domenica alle 18 il Banca Macerata Forum ospiterà la sfida contro la Wimore Parma, valevole per la seconda giornata di Serie A3 Girone Bianco. Gli emiliani sono tornati in A e la scorsa settimana hanno superato in casa la Moyashi Garlasco, grazie ad una rimonta completata al tie-break. La Med Store Tunit si è invece imposta con un netto 3 a 0 al palasport di San Giustino, mettendo in campo una prestazione di squadra convincente e spettacolare.

«La chiave è il gruppo – commenta il presidente della Pallavolo Macerata Gianluca Tittarelli -. L’intesa che i ragazzi hanno già trovato nel corso delle settimane di preparazione. Si divertono e fanno divertire, mi sono divertito a guardare la partita contro San Giustino e credo che questo sia l’approccio giusto per affrontare la stagione. La partenza è stata ottima ma ci aspetta un campionato competitivo, ogni partita richiede grande attenzione e non dobbiamo mai abbassare la guardia. A partire da domenica contro Parma, verranno a Macerata per metterci in difficoltà ma siamo fiduciosi».

Un altro elemento fondamentale sarà l’apporto del pubblico, che si è fatto sentire già nella trasferta di San Giustino. «Devo ringraziare il Collettivo Macerata, ci seguono sempre anche nei viaggi più lunghi e durante le partite non fanno mai mancare il loro sostegno alla squadra. Per noi è molto importante e speriamo che domenica si possa sentire ancora di più la vicinanza della città alla Med Store Tunit. Per i ragazzi è un grande stimolo avere Macerata che li incita, che abbraccia la squadra, insieme possiamo toglierci soddisfazioni importanti. Vogliamo fare bene contro Parma e proseguire a crescere».

