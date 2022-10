Luci al Varco sul mare,

illuminazione per il parcheggio

CIVITANOVA - La giunta ha stanziato 2440 euro per la posa in opera dei lampioni. Confermata la convenzione con Atac per la vigilanza a bordo dei bus per il trasporto scolastico

14 Ottobre 2022 - Ore 12:33 - caricamento letture

La Giunta di Civitanova ha provveduto all’approvazione del preventivo di spesa e al finanziamento dei lavori per predisporre un impianto di illuminazione nel parcheggio di proprietà pubblica all’interno dell’area Varco sul Mare, affidato in gestione alla Civitas srl. Lo spazio per la sosta delle automobili è aperto anche nelle ore serali ed è attualmente sprovvisto di pubblica illuminazione. Per garantire la sicurezza nelle ore notturne sia del personale in servizio per il controllo degli stalli che degli utenti, l’amministrazione comunale ha stanziato 2.440 euro per la fornitura e posa in opera del centro luminoso e opere di scavo connesse.

Nella stessa seduta del 7 ottobre, la giunta comunale ha rinnovato la convenzione con l’Atac per garantire la prosecuzione del servizio di vigilanza a bordo dei bus adibiti al trasporto scolastico, riservato agli alunni che debbono raggiungere le scuole dell’obbligo nei quartieri di Santa Maria Apparente, San Marone e Civitanova Alta. Da diversi anni, infatti, al fine di garantire la sicurezza degli studenti durante il tragitto verso i plessi scolastici, il comune assicura tramite convenzione con l’Atac il servizio vigilanza ed assistenza per alcuni tratti di percorrenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA