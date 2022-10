Civitanova, 35 nuove telecamere

Firmato un protocollo in Prefettura

LAVORI al via lunedì. In arrivo nuovi occhi elettronici per Fontespina e lungomare nord. Sarà possibile una gestione più snella del trattamento dati per l'acquisizione delle immagini.

di Laura Boccanera

Da lunedì al via i lavori per 35 nuove telecamere sul lungomare nord e a Fontespina. A comunicarlo al termine di un incontro in prefettura è il sindaco Fabrizio Ciarapica. Una ulteriore misura di sicurezza per la città dopo i fatti criminosi di agosto che avevano portato la città alla ribalta nazionale per la morte di Alika Ogorchukwu prima e di Rached Amri, assassinato dal cugino in un parco pubblico. Un nuovo incontro questa mattina ha permesso la sottoscrizione di un protocollo che snellisce e rende meno burocratiche le procedure per il trattamento dei dati estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza. Alla riunione oltre al prefetto Flavio Ferdani ha partecipato il sindaco Fabrizio Ciarapica, il questore Vincenzo Trombadore, il comandante provinciale dei carabinieri Nicola Candido e il comandante provinciale della guardia di finanza Ferdinando Falco. Il protocollo d’intesa riguarda la gestione dei sistemi di videosorveglianza e rende più efficace dal punto di vista operativo l’attività di controllo sia ai fini preventivi che repressivi di ogni forma di illegalità. Lo scopo del protocollo è di garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza, contribuendo al contrasto dei fenomeni di criminalità migliorando, grazie alla tecnologia la collaborazione tra l’amministrazione comunale, la Prefettura e le forze di polizia.

«In pratica il protocollo consente al dirigente del commissariato che ad oggi è il solo a poter trattare i dati personali a delegare ad altri la funzione così da poter snellire le procedure – ha commentato il sindaco Ciarapica – come amministrazione abbiamo da sempre implementato il sistema di videosorveglianza e una nuova tranche di telecamere verranno installate da lunedì su tutta la parte nord della città, a Fontespina e sul lungomare nord». Inoltre, è stato già costituito dalla Prefettura un gruppo di lavoro con i rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle forze dell’ordine che periodicamente si riunirà per dare attuazione alle tematiche oggetto del protocollo, raccogliendo gli elementi informativi forniti dalle forze dell’ordine di cui ci si avvarrà per attualizzare i sistemi di videosorveglianza.

