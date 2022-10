Asfaltature in via Verga,

entro novembre

l’affidamento dei lavori

CIVITANOVA - Partito l'iter per l'intervento. Prevista una spesa di 160mila euro, costi lievitati rispetto alla previsione di 130mila

14 Ottobre 2022 - Ore 12:24 - caricamento letture

«Il mutuo verrà concesso entro la prossima settimana e a metà novembre affideremo alla ditta aggiudicatrice i lavori di asfaltatura». A fare il punto sull’iter di ristrutturazione di via Verga è il sindaco Fabrizio Ciarapica. «La via – dice il sindaco – è una delle strade più dissestate di Civitanova. Finalmente, dopo tanta attesa, siamo a buon punto. A breve avvieremo la gara di appalto per il primo stralcio e poi partiranno i lavori. Mi scuso con tutti i residenti della zona che hanno più volte sollecitato la sistemazione. Abbiamo cercato di velocizzare i lavori ma ci sono delle procedure burocratiche e quindi dei tempi da rispettare».

Il primo progetto, approvato lo scorso maggio, prevede un nuovo manto stradale nel tratto che va dall’incrocio con via Boiardo fino all’altezza di via Quasimodo. L’aumento dei prezzi delle materie prime ha però determinato un nuovo prezzario da parte della Regione. Per cui il costo dell’opera è passato da 130mila ad una spesa complessiva di 160mila euro. Il secondo progetto, approvato dalla giunta proprio in questi giorni, è relativo all’ asfaltatura anche per il restante tratto di via Verga, che va dall’altezza di via Quasimodo fino all’incrocio con la provinciale maceratese. Il costo stimato è di circa 195 mila euro. «Per finanziare il secondo stralcio – spiega il sindaco – abbiamo partecipato ad un bando regionale, relativo a contributi ed interventi finalizzati al miglioramento della rete stradale, e siamo in attesa di approvazione. I contributi regionali copriraranno il 70% dell’opera mentre la restante parte sarà coperta dal Comune».

