Panchine e tavoli riparati

dopo gli atti di vandalismo

TOLENTINO - Completato l'intervento nell'area verde sotto il Ponte del Diavolo. Il presidente del Consiglio Massi: «Auspichiamo quindi che comportamenti incivili e poco educati, spesso frutto della noia, cessino quanto prima e che vengano sostituiti da atteggiamenti rispettosi della "cosa" pubblica»

13 Ottobre 2022 - Ore 14:02 - caricamento letture

Dopo gli atti di vandalismo, riparati i tavoli e le panchine in legno dell’area verde sotto il Ponte del Diavolo. L’Amministrazione comunale è intervenuta e attraverso i propri operai ha provveduto a sistemare gli elementi rotti.

«Ringraziamo l’Ufficio Manutenzioni e verde Pubblico, gli operai del Comune e in particolare Graziano Capponi – sottolinea il presidente del Consiglio comunale Alessandro Massi – che si sono subito adoperati per riparare quanto era stato danneggiato con atti di teppismo. La zona verde del Ponte del diavolo è un’area molto frequentata, soprattutto da giovani, a ridosso del centro storico, e ci auguriamo che possa essere mantenuta in ordine, pulita e pienamente fruibile. Auspichiamo quindi che comportamenti incivili e poco educati, che spesso sfociano in sciocchi quanto inutili atti di vandalismo, spesso frutto della noia, cessino quanto prima e che vengano sostituiti da atteggiamenti rispettosi della “cosa” pubblica”, compresi tavoli e panchine in legno dei giardini che una volta utilizzati vanno lasciati in ordine. Non è un dispetto contro l’Amministratore ma contro tutti i cittadini, oltre che autolesionistico, facendo pagare la collettività».

