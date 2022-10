Il mondo artigiano

in mostra a Urbisaglia

FOTOGRAFIA - Introdotta dal poeta Filippo Davoli l'esposizione del maceratese Ettore Lambertucci sabato 15 ottobre al Teatro comunale

10 Ottobre 2022 - Ore 11:10 - caricamento letture

Si inaugura sabato 15 ottobre alle 17,30 negli spazi del Teatro comunale di Urbisaglia la mostra fotografica intitolata “Quadri di un’esposizione – Il mondo artigiano messo a fuoco” del maceratese Ettore Lambertucci. Saranno presenti il sindaco di Urbisaglia Paolo Francesco Giubileo e dell’assessore Cristina Arrà. Sostenuta dall’Assessorato alla cultura di Urbisaglia, l’iniziativa trova origine nell’esigenza espressa dal fotografo, che è un fotoamatore, di esplorare alcune realtà artigianali del nostro territorio, osservate da un punto di vista non consueto: è la poesia del gesto l’elemento caratterizzante di questa mostra fotografica, introdotta dal critico e scrittore Filippo Davoli.

«La comunicazione visiva è la trasmissione di un messaggio tramite un’immagine che rappresenta in maniera metaforica la realtà – sostiene Lambertucci – per avvicinarsi alle immagini è necessario farsi strada tra molte contraddizioni: e quindi, prima di tutto, riconoscerle. Ci sentiamo ripetere, e ripetiamo, continuamente che viviamo nella civiltà dell’immagine, che siamo sommersi dalle immagini, eccetera. Produciamo noi stessi quotidianamente le immagini con sempre nuovi dispositivi, e le usiamo per le nostre condivisioni e conversazioni. Nonostante questo molte implicazioni delle immagini ci sfuggono. La loro onnipresenza non garantisce accessibilità e comprensione, anzi: come ogni eccesso, finisce per provocare anestesia e perdita del senso.

Da sempre, le immagini hanno costituito un linguaggio efficace ed incisivo che permette di raggiungere il massimo effetto comunicativo nel più breve tempo possibile».

Per questo motivo Lambertucci ha fatto una panoramica di foto che raccogliessero sia la lavorazione dei “midollini”, sia la creazione di vestiti etici, sia la realizzazione di mosaici, sia la lavorazione della creta per creare vasi, anfore e statuine. E attraverso la fotografia il fotografo percepisce come la bottega artigiana è il luogo in cui si producono oggetti di altissima qualità che sono custoditi e tramandati di generazione in generazione. L’artigiano non segue la logica dell’usa e getta: egli innova attraverso la creazione e il miglioramento degli utensili, la scelta e la sperimentazione di nuovi materiali e l’ingegno legato alla riparazione. La Bottega Artigiana grazie alla manualità, all’ingegno e all’inventiva degli artigiani e delle artigiane, riesce ad arrivare là dove non possono le macchine.

La mostra resterà aperta, con ingresso libero, sabato 15 ottobre fino alle ore 20,30 e domenica 16 ottobre con il seguente orario: 10/12,30 – 16/19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA