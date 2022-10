Festa della vendemmia

al mulino Imac di Corridonia

L'INIZIATIVA ideata da Podere Sabbioni si terrà domani (domenica 9) dalle ore 16

Domenica (9 ottobre) a partire dalle 6 negli spazi del mulino Imac sito in via Volteja 3 a Corridonia, si terrà la “festa della vendemmia”.

L’appuntamento, organizzato da Podere Sabbioni, giovane ma già titolata azienda del territorio maceratese, con una produzione che vede in primo piano l’impianto della vigna nel comprensorio dell’Abbazia di Fiastra e la finitura in una cantina all’avanguardia per le attrezzature tecnologiche utilizzate per la vinificazione nel mulino, inaugura l’apertura al pubblico del nuovo «Osservatorio», così chiamato da Massimo Carletti, uno spazio polivalente, contenitore e collettore di molteplici esperienze, come testimonia la presenza – grazie ai fondi arrivati con il bando “Innesti” della Regione Marche – di un intervento artistico di rara bellezza e complessità di realizzazione, curato nei minimi dettagli da Bruno Carletti, soprattutto in un opificio nato per l’attività molitoria.

Maria Grazia Sagretti ha poi creato una guida turistica, corredata di un prezioso supporto storiografico curato da Fernando Pallocchini e Simona Borgiani, strumento che proietterà l’esperienza turistica locale, attraverso una rete in costruzione con i più significativi operatori del turismo.

Dunque, si inizia domenica alle 16 con la festa della vendemmia di Podere Sabbioni per trovarsi poi piacevolmente immersi in atmosfere inebrianti sostenute da arte e storia.

«Il vino è protagonista di un sogno», osservano Massimo Carletti e Maria Grazia Sagretti titolari dell’azienda vinicola Podere Sabbioni, artefici primi assieme alla famiglia e a un ristretto gruppo di collaboratori fidati, di un percorso di costruzione di una realtà vitivinicola oggi anche affacciata all’enoturismo, esattamente in linea quindi con gli obiettivi strategici delineati dalla Regione Marche e delle politiche nazionali.

Info e prenotazioni: tel.346.0165057.

Mulino Imac – Via Volteja 3 – Corridonia

