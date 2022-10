“Eco del cuore”,

un altro successo letterario per Elisa Re

LIBRO - La raccolta di poesie della giovane scrittrice originaria di San Severino si è classificata al primo posto al "Premio Internazionale Ovidio"

Nuovo successo letterario per la maceratese Elisa Re. Il suo ultimo libro di poesie “Eco del cuore” si è classificato al primo posto al “Premio Letterario Internazionale Ovidio” ed è stato pubblicato come previsto dal bando del concorso. “L’eco del cuore” è un libro di un totale di 60 poesie, tutte inerenti il tema dell’amore, in tutte le sue sfaccettature.

«Alcune poesie sono scritte di getto – spiega l’autrice- altre più “costruite”». La voce narrante è l’Amore, che accompagna il lettore in un viaggio attraverso nove luoghi, ossia nove aspetti dell’Amore stesso. «Gli aspetti presenti – si legge nella presentazione – sono Principio (la fase iniziale dell’innamoramento), Chiasso romantico (la relazione vera e propria), Addio (la fine di una relazione), Mai reale (i sentimenti relativi ad un Amore mai realizzato), Mitologia e leggende (poesie su storie d’Amore narrate in letteratura e nelle mitologie antiche), Naturale (la descrizione di ambienti naturali che partecipano all’Amore), Osserva (l’Amore visto dall’esterno), A te (poesie riguardo il sentimento provato nei confronti dell’altro) e Conoscerti (poesie che donano ciascuna una definizione dell’Amore). Ogni sezione è introdotta dalla voce dell’Amore».

Elisa Re è nata il 20 gennaio 2004 a San Severino e ora vive a Padova, dove frequenta il primo anno alla facoltà di Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani.

Ha partecipato a diversi concorsi letterari tra cui “Racconti marchigiani 2019” ottenendo la pubblicazione di un racconto, “La distanza di un sogno” edito Historica Edizioni; “La Rocca” in cui si è classificata seconda nella categoria Poesie in Inglese con la poesia “Far away”, la sua poesia “Ombre” è stata selezionata al concorso internazionale “Parole in Fuga” per una pubblicazione con Aletti Editore e il suo racconto “Sole d’Etiopia” è stato pubblicato nella raccolta “Nei tuoi panni – Racconti per Medici con l’Africa Cuamm”.

Nel 2021 è risultata prima classificata al concorso Faraexcelsior, ottenendo la pubblicazione del romanzo breve “Un fiore per Isabella”, edito Fara Editore, e con cui si è classificata prima nella sezione Libro Edito di Narrativa della tredicesima edizione del concorso “Città di Grottammare”.

