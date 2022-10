Tragedia a San Severino:

uomo trovato morto in garage

LA VITTIMA è un 77enne, a scoprire il corpo il fratello. Si è trattato di un gesto volontario

7 Ottobre 2022 - Ore 12:17 - caricamento letture

Tragedia a San Severino: uomo di 77 anni trovato morto nel garage della sua abitazione. A fare la terribile scoperta, verso le 10,30 di questa mattina, il fratello. Immediato l’arrivo sul posto dei sanitari del 118, ma il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso che stando a una prima valutazione sarebbe avvenuto verosimilmente verso le prime ore di questa mattina. L’uomo, vedovo da alcuni anni, si è tolto la vita impiccandosi. Sul posto, oltre ai sanitari, come da prassi, anche i carabinieri della Compagnia di Tolentino per effettuare tutti gli accertamenti del caso.

