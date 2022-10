“C’entro… Pedalando”

nel percorso delle acque

PIEVE TORINA - L’appuntamento è per domenica alle 9,30 nel piazzale adiacente il panificio Fronzi

6 Ottobre 2022 - Ore 13:36 - caricamento letture

Domenica 9 ottobre Pieve Torina ospiterà l’iniziativa “C’entro… Pedalando”, organizzata dal Csv Marche nell’ambito del progetto “C’entro. Insieme per le terre del sisma”, in collaborazione con il Comune di Pieve Torina e l’Avis. «Offriamo una nuova opportunità per conoscere il territorio – dichiara il sindaco, Alessandro Gentilucci – . Sarà il percorso delle acque protagonista di questa pedalata, con la possibilità di inoltrarsi lungo altri sentieri e scoprire nuove cose. Alla fine, vi sarà un assaggio di prodotti tipici locali per concludere in bellezza la mattinata». L’appuntamento è per le 9,30 nel piazzale adiacente il panificio Fronzi. La prenotazione è obbligatoria tramite Whatsapp al numero 335-5651639 ed è previsto un contributo per la passeggiata di 10 euro con maglietta dell’evento in omaggio. «Per chi ancora non conosce il sentiero delle acque – prosegue Gentilucci – può essere l’occasione buona per scoprire una delle bellezze naturali più interessanti del territorio, ricca anche di riferimenti storici e leggendari. Un percorso facile, adatto a tutti, che può essere fruito sia a piedi che in bici, e che ci sta dando grandi soddisfazioni per l’interesse che sta suscitando sul piano turistico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA