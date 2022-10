Tredici concerti in sette mesi:

al Lauro Rossi è l’ora di Appassionata

MACERATA - Presentato il cartellone della 15esima edizione. Si parte venerdì con il Trio Gidon Kremer: prima tappa tournée che prevede solo tre date in Italia

4 Ottobre 2022 - Ore 14:04 - caricamento letture

Venerdì al via la quindicesima stagione dei Concerti di Appassionata. Un cartellone organizzato dall’associazione musicale Appassionata insieme all’assessorato alla Cultura del Comune di Macerata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Marche, Società Civile dello Sferisterio-Eredi dei Cento Consorti, Istituto Confucio-Unimc, e in collaborazione con Marche Concerti, Comitato Amur, Consorzio Marche Spettacolo, Accademia di Belle Arti di Macerata e con il supporto dei Magnifici, i mecenati per la musica – Fondazione Cassa di Risparmio di Macerata, Anna Danielli e l’Università di Macerata.

«Riparte la stagione del Teatro Lauro Rossi con concerti che dimostrano attenzione e sensibilità, musicisti giovani e di talento, proposte rivolte ad un pubblico giovane e sensibile che vediamo crescere ed appassionarsi – interviene l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta -. Un pubblico a cui guardiamo con interesse in una città in cui la musica ha un ruolo centrale nella sua offerta culturale. Le collaborazioni con il territorio e le sue eccellenze dimostrano lungimiranza ed impegno. Per questo sosteniamo 13 concerti che ci accompagneranno fino alla primavera, nella speranza che la musica ci aiuti ad affrontare con maggiore serenità mesi ancora complessi e turbolenti. L’augurio agli organizzatori di poter crescere e contaminare con la loro costante ricerca di talenti internazionali ambiti diversi».

A inaugurare la nuova stagione, sul palco del Lauro Rossi, il Trio Gidon Kremer che aprirà a Macerata la propria tournée che prevede solo tre date in Italia. Autentica leggenda vivente del violino Kremer si alternerà in duo e in trio con la violoncellista lituana Giedre Dirvanauskaité e il pianista lettone Georgijs Osokins in un programma con musiche di Mozart, Kancheli e Schubert.

In tutto, tredici concerti da ottobre ad aprile con la presenza di tanti artisti di respiro nazionale, internazionale e giovani talenti: Aleksandr Malofeev al pianoforte, Jing Zhao al violoncello accompagnato da Vanessa Benelli, il Trio Boccherini (presso il Teatro della Filarmonica), il Quartetto Nous e il Trio Metamorphosi, Gabriele Carcano e il Trio Clementi solo per citare alcuni dei protagonisti di questo percorso musicale in occasione del quale sarà possibile ascoltare una variegata e ricca offerta musicale, dal cinquecento al contemporaneo.

Con la volontà di fare sempre più rete con le istituzioni musicali della regione e dare spazio a giovani talenti tre appuntamenti del cartellone sono organizzati in collaborazione con il Conservatorio Spontini di Fermo e con il Conservatorio Rossini di Pesaro: il 17 novembre il Seem Sax Quartet con un programma che va da Bach a Nino Rota e il 30 novembre il Quintetto Sirio che proporrà musiche di Neri, Schubert e Pujol. Alla chitarra Niccolò Neri. Il 2 marzo – stavolta al Teatro della Società Filarmonica di Macerata, che ospiterà in questa edizione due concerti – il giovane Luca Giarritta al pianoforte presenterà un programma con musiche di Rachmaninov, Couperin, Villa-Lobos e Liszt.

Luciano Pingi nuovo presidente di Appassionata che succede a Daniela Gasparrini, nel ringraziare tutti coloro che – enti, istituzioni, sponsor, partner pubblici e privati – rendono possibile la realizzazione del programma afferma: «Sono stati due anni difficili da gestire e questa stagione rappresenta la voglia di tornare a condividere la gioia di ascoltare insieme musica dal vivo come comunità, come collettività. E un percorso che vuole offrire una grande pluralità di voci e stili, che speriamo coinvolga tutti e soprattutto sempre di più i giovani. La musica non ha barriere di nessun tipo, tantomeno di “stile” o età. Speriamo di coinvolgere un sempre maggior numero di persone, non solo di appassionati, e di portare a teatro tutti quelli che hanno voglia di toccare, attraverso l’ascolto, il bello di un linguaggio attuale e si, moderno. Speriamo anche di continuare a crescere grazie al progetto Art Bonus “I Magnifici”, i mecenati per la musica. Un ringraziamento speciale chi oggi, con sensibilità, condivide con noi questo percorso».

Dopo il concerto inaugurale, il 26 ottobre sempre alle 21 al teatro Lauro Rossi si esibirà l’Ensemble Aloysia con un programma tutto dedicato a Mozart. Di assoluta particolarità l’appuntamento di domenica 6 novembre alle 18 con l’Ensemble Micrologus che accompagnerà il pubblico in un percorso nel mecenatismo musicale al tempo di Isabelle d’Este, Lucrezia Borgia e l’Ariosto. Il 2022 si chiude con l’appuntamento del 6 dicembre con il pianista Aleksandr Malofeev con un programma dedicato a Beethoven, Weinberg, Scrjanin e Rachmaninov per riprendere poi il 9 febbraio 2023 dopo la pausa di fine anno con Gabriele Carcano al pianoforte con musiche di Beethoven Chopin e Debussy.

I biglietti per i Concerti di Appassionata sono in vendita alla biglietteria dei Teatri di piazza Mazzini 10 a Macerata (0733-230735) online su Vivaticket.it. In teatro la sera stessa del concerto

Agevolazioni sono previste per studenti di ogni ordine e grado e loro accompagnatori, studenti Unimc, Istituto Confucio e Abamc; per docenti e Pta Unimc; possessori Carta Docenti, 18app, Marche Concerti Card.

È sempre possibile sottoscrivere la tessera associativa ad Appassionata e la Marche Concerti Card così da acquistare il biglietto d’ingresso a tariffa agevolata (info T 0733-230777, info@appassionataonline.it).

© RIPRODUZIONE RISERVATA