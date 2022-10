Lube-Padova, via alla prevendita

VOLLEY - L'esordio casalingo dei biancorossi in SuperLega previsto per domenica 9 ottobre alle 20,30 all'Eurosuole Forum

4 Ottobre 2022 - Ore 11:09 - caricamento letture

La Lube informa che è aperta la prevendita biglietti solo online e nei punti vendita Vivaticket per la gara della seconda giornata di andata della SuperLega Credem Banca tra Civitanova e Padova, in programma domenica 9 ottobre (alle 20,30) all’Eurosuole Forum. Venerdì, sabato e domenica si potranno acquistare anche al botteghino del palas negli orari indicati. Per gli uomini di Chicco Blengini la sfida con i veneti coinciderà con l’esordio casalingo ufficiale nella stagione 2022/23. Capitan De Cecco e compagni vogliono l’abbraccio dei tifosi.

VIVATICKET ONLINE E PUNTI VENDITA- Due le modalità proposte da Vivaticket: l’acquisto online, collegandosi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandosi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi opta per il biglietto online può anche stamparlo e recarsi ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino.

VENDITA BIGLIETTI E ORARI ALL’EUROSUOLE FORUM DI CIVITANOVA- Biglietti in vendita anche all’Eurosuole Forum venerdì (16-19), sabato (10-13), nel giorno della gara (10-12.30 e 17- inizio match). Per informazioni telefonare allo 0733-1999422 negli orari suddetti.

PREZZI SINGOLO MATCH

PREMIUM (settore B): 50 Euro Intero, 40 Euro Ridotto*

GOLD (settori A-C): Biglietto numerato: 40 Euro Intero, 32 Euro Ridotto*

TRIBUNA (settori G-H-I): 30 Euro Intero, 24 Euro Ridotto*

GRADINATA: 20 Euro Intero, 15 Euro Ridotto*

*Ridotto Under 18 e Over 65 (in tutti i settori)

© RIPRODUZIONE RISERVATA