Libri gratis a Civitanova,

domande entro l’11 novembre

SCUOLA - Via alle richieste per il contributo relativo alla fornitura gratuita o semigratuita per tutti gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado

4 Ottobre 2022 - Ore 11:36 - caricamento letture

Libri gratis per l’anno scolastico, al via le domande per chiedere il contributo relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023 per tutti gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Civitanova.

Le domande vanno inoltrate all’ufficio protocollo entro e non oltre le ore 13 dell’11 novembre 2022, compilando un apposito modulo ed allegando la seguente documentazione: copia del modello Isee in corso di validità, copia di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la domanda, elenco dei libri (quello consegnato dalla scuola) con indicazione di quelli effettivamente acquistati; documenti fiscali originali (scontrini, fatture) riferito esclusivamente ai libri acquistati, relativi ad ogni singola domanda. Nel caso di acquisti effettuati on line, va allegata la fattura. Per informazioni si può contattare Pedro Tartufoli al numero 0733 82 22 41 o alla mail pedro.tartufoli@comune.civitanova.mc.it oppure Francesca Testella al numero 0733 82 22 94 francesca.testella@comune.civitanova.mc.it. Le domande pervenute oltre la scadenza non potranno essere prese in carico.

