Civitanova, ultima spiaggia? (Foto)

OTTOBRE, ancora tempo di tintarella. Diverse persone hanno approfittato delle temperature gradevoli di questa giornata

4 Ottobre 2022 - Ore 18:45 - caricamento letture

Il freddo tarda ad arrivare e a Civitanova è ancora tempo di tintarella e anche di qualche tuffo.

Le temperature ancora gradevoli di questa “ottobrata” costiera risalite nelle ore centrali della giornata fino a 23 gradi hanno riportato in spiaggia i bagnanti della pausa pranzo che vogliono ottimizzare il pieno di sole prima dell’arrivo dell’autunno e delle temperature più rigide. Il litorale sud e quello nord stamattina è stato così lo sfondo per attività dedite al relax: da famiglie con tanto di passeggini e sdraio in modalità picnic fino a solitari e solitarie dedite alla lettura. Le più ardite hanno addirittura tirato fuori dal cambio armadio il costume per un’ultima tintarella prima dell’arrivederci al 2023.

(l. b.)

(foto Federico De Marco)

