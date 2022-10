Attira l’attenzione di una giovane

e le mostra i genitali:

denunciato un 60enne

RIPE SAN GINESIO - L'uomo identificato dai carabinieri di Loro Piceno dopo la descrizione di una 19enne. L'attività della Compagnia di Tolentino: rintracciate due persone ritenute responsabili di raggiri online e segnalati due ragazzi alla prefettura come assuntori di stupefacenti

Passa con l’auto davanti ai giardinetti e attira l’attenzione di una 19enne per mostrarle i genitali e iniziare atti di autoerotismo. Un 60enne identificato dai carabinieri di Loro Piceno e denunciato per atti osceni in luogo pubblico. I fatti sono avvenuti intorno alle 11,20 di sabato 17 settembre a Ripe San Ginesio quando l’uomo, romeno di origine e residente in provincia, a bordo della sua auto ha avvicinato una giovane proprio davanti ai giardinetti, luogo di abituale ritrovo per bambini e bambine. La ragazza, una 19enne, dopo aver visto che l’uomo le ha mostrato i genitali ed iniziato atti di autoerotismo si è subito allontanata, denunciando l’accaduto ai carabinieri del posto. Ha fornito una descrizione e i primi elementi che hanno poi permesso ai militari, anche grazie alla visione delle immagini registrate dalle telecamere del Comune, di ricostruire il tragitto effettuato da un’auto in orario compatibile e, attraverso testimonianze, di identificare e riconoscere l’uomo, già noto alle forze dell’ordine.

Continua l’impegno dei carabinieri della Compagnia di Tolentino sul fronte truffe e stupefacenti, con la denuncia due persone ritenute responsabili di raggiri online e la segnalazione di due giovani alla prefettura di Macerata come assuntori. I militari di Belforte hanno denunciato una giovane di Avellino per aver indotto, con artifici e raggiri, a versare 650 euro mediante bonifico per una fornitura di pellet, promesso a prezzo vantaggioso sul sito subito.it e mai consegnato. Analoga sorte è toccata a Tolentino a un uomo originario di Napoli, che ha indotto il denunciante a effettuare due bonifici su carta di debito aperta online per il noleggio di un’autovettura. I carabinieri della locale stazione lo hanno così denunciato. L’Aliquota Radiomobile, nel corso di specifico servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti effettuato in fascia notturna, ha controllato due giovani nell’area attrezzata lungo le rive del lago delle Grazie. Sono stati trovati in possesso di una dose di hashish e di una dose di marijuana per uso personale, oltre al sequestro della droga i due saranno segnalati alla Prefettura come assuntori.

