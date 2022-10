Al via Caro teatro,

inaugurata la 24esima edizione

CIVITANOVA - Applausi per "Dritto al Cuore" del Teatro del Sorriso. Prossimo appuntamento, domenica 9 ottobre 2022 con "Uomo e galantuomo" di Eduardo De Filippo

4 Ottobre 2022

È iniziata domenica 2 ottobre, con un grande successo di pubblico e critica, la rassegna Caro Teatro, giunta alla ventiquattresima edizione al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta.

Ad esibirsi il Teatro del Sorriso di Ancona, che con l’emozionante e riuscitissima performance dello spettacolo Dritto al Cuore di Patrizio Cigliano (regia di Giampiero Piantadosi) ha meritato il lungo e convinto applauso dei presenti, volto a sottolineare l’alta qualità della compagnia anconetana. La presentazione della serata è stata condotta da Antonio Sterpi e Luigi Ciucci, che hanno sottolineato il lavoro della selezione delle compagnie partecipanti, che determina l’alta qualità e il successo della rassegna stessa. Abbinato alla rassegna c’è il concorso dedicato alle compagnie, che vedrà nella serata finale determinare il miglior spettacolo, con la giuria designata che è composta da: Lucia De Luca (presidente di giuria, regista, attrice e docente teatrale). Andrea Rosati (scenografo e docente di fotografia e video), Luigi Ciucci (attore e scenografo in rappresentanza della Piccola Ribalta, organizzatrice dell’evento). Prossimo appuntamento, domenica 9 ottobre 2022, come sempre alle 17.30, quando andrà in scena l’atteso “Uomo e galantuomo” di Eduardo De Filippo. La rappresentazione è della compagnia Teatro dei Dioscuri di Salerno per la regia di Antonio Caponigro: un classico dove comicità e drammaticità si alterneranno in perfetto equilibrio come tradizione eduardiana vuole.

