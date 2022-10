Tamponamento fra quattro auto,

traffico in tilt sulla superstrada

L'INCIDENTE nei pressi dello svincolo di Montecosaro in direzione mare, proprio nel tratto interessato dai lavori

Tamponamento fra quattro auto allo svincolo di Montecosaro, traffico in tilt. E’ successo intorno alle 17,15 in direzione mare, proprio nel tratto dei lavori sulla superstrada. Nessuno degli occupanti dei veicoli coinvolti ha riportato conseguenze dopo l’incidente, tanto che non è stato necessario l’intervento sul posto degli operatori dell’emergenza, ma circolazione è rimasta bloccata come spesso accade nel tratto della superstrada dove sono in corso di svolgimento i lavori e si procede a doppio senso di marcia. Sul posto per i rilievi del caso ed accertare l’esatta dinamica dell’accaduto è intervenuta la polizia stradale.

