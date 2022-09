Ionut Ambrose e Gaetano Penna

sul tetto d’Europa con l’Under 20

AZZURRI - I due 18enni della Lube hanno vinto il titolo continentale con la Nazionale battendo 3 a 1 in finale la Polonia. Il centrale: «E' stata un'esperienza incredibile che porterò con me per tutta la vita». Lo schiacciatore: «Sono contentissimo di essere stato protagonista di questo momento storico per l'Italvolley»

La magica estate dell’Italvolley si è arricchita di un nuovo trionfo. La nazionale Under 20 di Ionut Ambrose e Gaetano Penna, talenti 18enni della Lube, è salita sul tetto d’Europa. Gli azzurrini si sono imposti al tie break contro la Polonia nella finalissima della rassegna continentale in Abruzzo dopo aver steso 3-1 in semifinale la Bulgaria dello schiacciatore biancorosso Alex Nikolov, poi salito sul gradino più basso del podio e premiato come migliore atleta della manifestazione nel suo ruolo. Brividi ed emozioni forti per il gruppo azzurro del selezionatore Matteo Battocchio. Incontenibile la felicità di tutti i ragazzi. Al settimo cielo Ambrose e Penna, già vincitori nel mese di agosto dell’Eyof (European youth festival) in Slovacchia con la selezione giovanile nazionale.

«Sono molto orgoglioso di fare parte di questo fantastico gruppo – racconta il centrale Ionut Ambrose -. Siamo un team molto unito e lo si è visto in campo nei momenti difficili. Questa estate è stata veramente un’esperienza incredibile che porterò con me per tutta la vita». «È un’emozione speciale aver vinto il secondo trofeo internazionale di quest’anno, sono contentissimo di essere stato partecipe in questo momento storico per l’Italvolley insieme al mio “socio” Ambrose – aggiunge lo schiacciatore Gaetano Penna -. La squadra è compatta e lo staff è composto da persone incredibili. Si continua a lavorare per nuovi obiettivi».

