ANCONA - La Lega ha scelto il consigliere fanese, out l'ex sindaca maceratese. A FdI la sanità. Il giro di nomine legate alle dimissioni degli eletti in Parlamento e dei nuovi ingressi in Giunta. Ecco tutti i nuovi componenti. Indicati anche i rappresentanti di altri organismi

La commissione Sanità resta, per ora, in mano ai Fratelli d’Italia con Nicola Baiocchi, sfuma l’ipotesi presidenza per la leghista maceratese Anna Menghi con la Lega che sceglie – come anticipato – il fanese Luca Serfilippi per la commissione Governo del Territorio. Luca Serfilippi (Lega) e Nicola Baiocchi (Fratelli d’Italia) sono dunque i nuovi presidenti delle commissioni Governo del territorio e Sanità. Succedono rispettivamente ad Andrea Maria Antonini, entrato in Giunta, e ad Elena Leonardi ora in Senato. L’elezione nel corso delle due distinte riunioni, coordinate dal presidente del Consiglio Dino Latini, che hanno preceduto la seduta dell’ Assemblea legislativa e che hanno riguardato soltanto le presidenze. In qualità di vice restano confermati Luca Santarelli (Rinasci Marche) e Simona Lupini (Gruppo Misto).

Nei giorni scorsi, come noto, l’Ufficio di Presidenza ha approvato la delibera che ridefinisce la composizione delle Commissioni anche per quanto riguarda l’ingresso dei nuovi consiglieri. Considerata la sua elezione alla guida della Commissione Governo del territorio, Serfilippi lascia il posto di consigliere segretario in Ufficio di Presidenza. La sua sostituzione in una delle prossime sedute consiliari.

Il nuovo assetto della commissione Governo del territorio: presidente Luca Serfilippi (Lega), vice Luca Santarelli (Rinasci Marche), componenti Andrea Assenti (FdI), Monica Acciarri (Lega), Anna Casini (Pd), Giacomo Rossi (Civici Marche), Micaela Vitri (Pd) e Simone Livi (FdI). Commissione Sanità: presidente Nicola Baiocchi (FdI), vice Simona Lupini (Gruppo Misto), componenti Giorgio Cancellieri (Lega), Romano Carancini (Pd), Carlo Ciccioli (FdI), Pierpaolo Borroni (FdI) , Maurizio Mangialardi (Pd), Anna Menghi (Lega) e Gianluca Pasqui (Fi). L’Assemblea legislativa ha anche ridefinito l’assetto di diversi organismi a seguito del passaggio di alcuni consiglieri in giunta, di altri eletti in Parlamento e dei nuovi ingressi.

Carlo Ciccioli (FdI) e Anna Menghi (Lega) entrano a far parte della Giunta per il Regolamento, Lindita Elezi (Lega) e Pierpaolo Borroni (FdI) del Consiglio dei marchigiani all’estero (la prima come membro supplente, il secondo come effettivo). Sempre Elezi eletta nel Comitato per l’itinerario ebraico marchigiano, mentre Monica Acciarri (Lega) nel Consiglio direttivo dell’associazione ”Università per la Pace” e Andrea Assenti (FdI) nell’assemblea dei soci. Acciarri diventa anche componente effettivo del “Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere”. Infine, l’Assemblea ha eletto Pia Maria Miccoli per il Comitato tecnico – scientifico previsto dalla legge regionale sulla “Promozione e disciplina degli ecomusei”.

Luca Serfilippi, fanese, consigliere regionale della Lega, è il nuovo presidente della III commissione del consiglio Regionale Marche. Si occuperà di Urbanistica, Infrastrutture, Ambiente ed Energia, ambiti di intervento primario del secondo scorcio di legislatura del governo regionale di Centrodestra.

«Sono particolarmente onorato di poter implementare il mio impegno su temi nodali per le Marche con una funzione propulsiva e di sintesi – dichiara Luca Serfilippi, nuovo presidente della III commissione del consiglio Regionale Marche (si occuperà di urbanistica, infrastrutture, ambiente ed energia) – Stiamo velocizzando i lavori dopo il rallentamento forzato per l’emergenza covid per dare corso alla volontà di colmare alcuni gap storici della regione che è stata espressa con fermezza nel programma di coalizione e ribadita nell’azione di governo avviata. La risposta alle criticità delle infrastrutture e l’aggiornamento della legge urbanistica, che non è più rinviabile, con un occhio alla sburocratizzazione sono certamente prioritarie – conclude il consigliere leghista – Ringrazio i colleghi per la fiducia accordatami che sono certo di ricambiare con il massimo impegno possibile».

(redazione CM)