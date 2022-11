CIVITANOVA - Il messaggio del sindaco Ciarapica dopo la nomina del critico d'arte a sottosegretario alla Cultura: «Sono certo possa contribuire a dare visibilità alla nostra città e possa anche rinsaldare i rapporti fra la nostra amministrazione e un Ministero, che è uno dei più importanti per il nostro Paese». Complimenti anche da Ivo Costamagna

«Dopo l’amico Antonio Tajani che è andato a ricoprire l’importante e delicato ruolo di ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale è stata la volta di un altro caro amico il collega (perché sindaco di Sutri), e professor Vittorio Sgarbi a cui ho immediatamente inviato un messaggio telefonico di congratulazioni e di buon lavoro. Sgarbi è indiscutibilmente il maggior conoscitore del nostro patrimonio artistico e culturale, la sua preparazione nella materia della storia dell’arte non ha rivali e la sua grande capacità divulgativa ha avvicinato tanti cittadini, soprattutto i non esperti, verso la conoscenza delle opere e dei luoghi d’arte fin dai primi anni ‘80». Così il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica dopo la nomina di Sgarbi a sottosegretario alla Cultura.

«Le Marche devono molto a Sgarbi – continua Ciarapica – che fin dalla sua presenza come sindaco a San Severino Marche, in cui ancora risiede, non ha mai smesso di frequentarle conoscendone il suo patrimonio centimetro per centimetro valorizzandolo e attraendo molti visitatori attraverso varie iniziative e mostre. Per questo motivo, per il suo legame con il nostro territorio che può essere solo un arricchimento per tutti noi, negli anni passati ho inteso intraprendere un rapporto di amicizia iniziato con lui nel febbraio del 2019 (grazie alla mia collaboratrice Claudia Baiocco che è sua amica e della sua compagna di una vita, Sabrina Colle, da più di 25 anni), invitandolo a visitare i nostri luoghi di cultura, incaricandolo di venire a presentarci i suoi spettacoli culturali e commissionandogli, non solo un festival su Dante Alighieri, ma anche una mostra fotografica curata interamente e personalmente da Sgarbi presso l’Auditorium San Francesco di Civitanova alta, la scorsa estate, che ha avuto un grande riscontro di pubblico».

«Oltre a tutto questo – continua il sindaco – nelle ultime elezioni amministrative, come politico, è stato al mio fianco sostenendo la mia candidatura e venendo a Civitanova per due volte con una sua lista ed un candidato scelto insieme. Tutte le sue visite non hanno avuto solo un segnale politico, sono state per noi anche un modo per far conoscere meglio e di più i nostri tesori artistici e culturali che meritano di essere visitati e valorizzati ancora di più. Sono certo che questa amicizia saldata negli anni possa contribuire – con la sua nomina a Sottosegretario di Stato nel Ministero della Cultura – a dare visibilità alla nostra Città e possa anche rinsaldare i rapporti fra la nostra Amministrazione e un Ministero, quello della Cultura, che è uno dei più importanti per il nostro Paese, poiché non esiste al mondo nessuna nazione più ricca al mondo di patrimonio artistico e culturale e che rappresenta un grande traino per il settore del turismo e della nostra economia. A Sgarbi, quindi, vanno le mie più sincere congratulazioni e gli auguri di buon lavoro per una nomina che va al di là della politica e che risponde ai principi di merito e di competenza che egli più di ogni altro esprime. Spero, quindi, che presto possa essere ancora nostro gradito ospite a Civitanova non solo in qualità di Sottosegretario di Stato nel Governo Meloni, ma anche di divulgatore nel settore delle belle arti».

Le congratulazioni a Sgarbi arrivano anche da Ivo Costamagna, altro sostenitore del Ciarapica bis proprio insieme al neo sottosegretario. «Complimenti ed auguri di buon lavoro per il meritatissimo incarico. L’uomo giusto al posto giusto – dice Costamagna – Sai quanto le mie parole siano sincere perché legate, innanzitutto, ad una ultratrentennale stima ed amicizia personale oltre che alla condivisione di comuni valori ideali. Spero di rivederti presto anche per collaborare insieme all’ulteriore sviluppo culturale di una città, la mia Civitanova, che so quanto anche tu hai imparato ad amare. Nell’attesa, ti abbraccio con affetto».