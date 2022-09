Il laureato dell’anno

è il cardinal Petrocchi (Foto)

«Colpito da questa tragica alluvione»

MACERATA - L'arcivescovo de L'Aquila, ascolano, protagonista della giornata in cui si sono ritrovati insieme quelli che hanno conseguito il titolo 25 e 50 anni fa. Cerimonia all’insegna della sobrietà dopo la sciagura che ha colpito la regione

«Sono rimasto profondamente colpito dalla sciagura che si è abbattuta sulla nostra regione, io sono marchigiano e vengo da l’Aquila, dove sono stato inviato da Papa Francesco».

Sono le parole con cui Giuseppe Petrocchi, arcivescovo della città devastata dal terremoto nel 2009, ha espresso la sua vicinanza ai cittadini colpiti dallo sciagurato nubifragio che ha devastato le Marche.

L’occasione è stato il conferimento del premio Laureato dell’anno al cardinale, che ha compiuto i suoi studi filosofici all’università di Macerata, in occasione della Giornata del laureato. L’evento avrebbe dovuto coronare, con un ulteriore momento di festa, la settimana dei Graduation Day di Unimc. Dopo tanti giovani, protagonisti nei giorni scorsi in piazza della Libertà, oggi si sono infatti ritrovati insieme quelli hanno conseguito il titolo 25 e 50 anni fa.

«E’ con il cuore gonfio di dispiacere e dolore che do il benvenuto a voi tutti – è stato il saluto del rettore Francesco Adornato -. Tre sono i fili che legano inscindibilmente la giornata di oggi: il senso di appartenenza, l’interculturalità e l’interdisciplinarietà. Come ha sottolineato la presidente dell’associazione dei laureati Alam Daniela Gasparrini, i premi conferiti, meramente simbolici, servono per mettere in evidenza “impegno, perseveranza, creatività e spirito di innovazione dei laureati Unimc». E’ stata un cerimonia doverosamente in tono minore, ma che ancora di più ha contribuito a rinsaldare lo spirito di appartenenza alla comunità accademica di chi ha trascorso in quelle aule alcuni degli anni più belli della sua vita, accogliendoli nuovamente laddove hanno germogliato i semi di significativi percorsi professionali e umani. Tutto questo hanno raccontato laureati e laureate premiate per l’occasione.

A partire dall’ambasciatore Giuseppe Cinti, insignito del Premio Oscar Olivelli. «Un riconoscimento inaspettato – ha detto -. In questi anni in cui sono stato lontano e ho vissuto in diversi Paesi del mondo, l’università di Macerata l’ho portata sempre con me. In ogni utile occasione, ho cercato di parlare di questo ateneo, vantando la tradizione illustrissima e la sua internazionalizzazione».

Un racconto proseguito con i quattro premi Alumni. Mariangela Ciccone, pronta a ritornare nella sua New York, dove nove anni fa ha coronato il sogno di diventare organizzatrice di importanti eventi: «Il percorso universitario è anche una grande scuola di vita». Elena Stramentinoli, giornalista in prima linea di Presa Diretta: «Ho scelto di fare quello che faccio oggi grazie all’Università di Macerata e a due professori che hanno insegnato qui, Luigi Mattucci e Sandro Petrone, che mi hanno folgorato».

Silvia Tempestilli, manager delle risorse umane in uno stabilimento di 1.100 persone per la vecchia Fiat trattori, la Cnh Industrial Italia: «Quando ho fatto il colloquio di lavoro, prima ancora di iniziare, mi chiesero perché avessi scelto filosofia. Risposi: mi ha dato flessibilità, pensiero critico, logica e metodo. Tornassi indietro rifarei la stessa scelta cento volte».

Tullia Leoni, dirigente scolastica in pensione, ha preso la sua seconda laurea in beni culturali «Finalmente ho potuto approfondire materie che mi appassionavano». Sono intervenuti anche la vicesindaco Francesca D’Alessandro e il prefetto Flavio Ferdani, che hanno rivolto un pensiero di solidarietà verso le vittime del diluvio. Tra i presenti, il questore Vincenzo Trombadore, i comandanti provinciali dei Carabinieri Nicola Candido e della Guardia di finanza Ferdinando Falco, il vicecomandante della Polizia Municipale Fiorenzo Fiorani, il peacekeeper Andrea Angeli.

(Foto di Fabio Falcioni)

