«Danno a una condotta

durante i lavori per la fibra,

zone di Trodica senza acqua»

MORROVALLE - Il Comune: «I tecnici Apm al lavoro per ripristinare quanto prima il servizio, presumibilmente entro il primo pomeriggio»

15 Settembre 2022 - Ore 11:50 - caricamento letture

«Danno ad una condotta idrica, interruzione del servizio nella zona di Trodica di Morrovalle». A darne notizia il Comune. A causa di un danno accidentale causato da una ditta che stava svolgendo dei lavori riguardanti la fibra ottica si è interrotta l’erogazione di acqua in diverse zone della frazione – prosegue l’Ente -. I tecnici Apm sono già a lavoro per ripristinare quanto prima il servizio, presumibilmente entro il primo pomeriggio. Seguiranno aggiornamenti non appena si saranno notizie certe da parte dei tecnici Apm».

© RIPRODUZIONE RISERVATA