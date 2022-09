Tornano “I martedì dell’arte”

CIVITANOVA - Il 20 settembre parte la sedicesima edizione, tutti gli appuntamenti in programma

15 Settembre 2022

Al via la sedicesima edizione dei Martedì dell’Arte a Civitanova, il ciclo di incontri promossi dall’Associazione Arte e aperti alla cittadinanza, con lezioni capaci di spaziare nei diversi campi della conoscenza. Gli appuntamenti, che si snoderanno fino a marzo 2023, quest’anno avranno un’importante novità, perché la presenza verrà riconosciuta dal Miur come corsi formativi, al termine dei quali sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Anna Donati, presidente dell’Associazione Arte, ha sottolineato come questa sedicesima edizione si caratterizzi per un programma “particolarmente articolato, che metterà al centro la divulgazione in senso più alto. Ripartiremo dal professor Stefano Papetti, con una lectio su Sisto V e le Marche che nella passata edizione siamo stati costretti ad annullare, e proseguiremo poi con altrettanti ospiti di caratura. Tra gli incontri, mi piace ricordare gli appuntamenti con il professor Andrea Viozzi, che dalla preistoria ci porterà alla scoperta dell’arte antica, fino all’arte Tardoantica e Paleocristiana”.

Le lezioni, ad ingresso libero, si terranno al cine-teatro Cecchetti dalle 18, a partire da martedì 20 settembre, quando il prof. Papetti parlerà del rapporto tra Sisto V e il nostro territorio. Di seguito tutto il programma dei 22 incontri, che vedrà alternarsi sette relatori di altissimo profilo: sono i professori Stefano Papetti, Roberto Mancini, Alessandro Delpriori, Mauro Perugini, Andrea Viozzi, Paola Ballesi e Roberto Cresti. 20 settembre: Stefano Papetti – Sisto V e le Marche; 27 settembre: Stefano Papetti – Roma 1630; la nascita del Barocco; 4 ottobre: Stefano Papetti – Carlo Maratti, omnium pictorum princeps; 11 ottobre: Stefani Papetti: Carlo Maratti, un marchigiano a Roma; 18 ottobre: Roberto Mancini – Antigone e la Ragion di Stato; 25 ottobre: Roberto Mancini – Socrate e il Dialogo;8 novembre: Roberto Mancini – Platone e la vita dell’Anima; 15 novembre: Roberto Mancini – Aristotele e la Giustizia; 22 novembre: Alessandro Delpriori – Federico da Montefeltro e il sogno del buon governo – un palazzo e la città ideale; 29 novembre: Alessandro Delpriori – Perugino, Signorelli e la fabbrica del Rinascimento; 6 dicembre: Mauro Perugini: Pontefici medici – Pontefici malati; 13 dicembre: Mauro Perugini – I Nemici Invisibili; 10 gennaio: Andrea Viozzi – La preistoria e le civiltà della mezzaluna fertile, Babilonesi, Assiri e Egizi; 17 gennaio: Andrea Viozzi – Le civiltà di un mare fecondo, l’Egeo: Creta e Micene; 24 gennaio: Andrea Viozzi – L’inizio della civiltà occidentale – La Grecia; 31 gennaio: Andrea Viozzi – Architettura e urbanistica nell’antica Roma; 7 febbraio: Paola Ballesi – Il tema iconografico della “femme fatale” all’epoca delle secessioni; 14 febbraio: Paola Ballesi – Le donne di Gustav Klimt; 21 febbraio: Roberto Cresti – Ennio Morlotti (1910-1992), dalla storia alla natura; 28 febbraio: Roberto Cresti – Nicola De Stael (1914-1955), la luce oltre il muro; 7 marzo: Andrea Viozzi – Scultura e Pittura nell’antica Roma; 14 marzo: Andrea Viozzi – Arte Tardoantica e Paleocristiana. Le conferenze realizzate in passato sono consultabili sulla pagina YouTube “Arte – Associazione culturale”. Info: iskra@donatianna.it

