Niente auto in piazza della Libertà,

cambia la viabilità per il raduno delle 500

MACERATA - In occasione della manifestazione sabato e domenica, modifiche anche in piazza Mazzini. Il traffico cambia pure lungo la strada regionale 485, intersezione con le strade comunali Acquevive e contrada Corneto, dal 19 settembre al 19 novembre per lavori

In occasione del raduno delle Fiat 500 previsto per sabato e domenica a Macerata, la Polizia locale ha messo un’ordinanza che regolamenta la sosta e il transito in piazza della Libertà e in piazza Mazzini.

Il provvedimento prevede, piazza della Libertà: divieto di sosta con rimozione forzata, su tutta la piazza, dalle 7 fino alle 19,30 di sabato; piazza Mazzini: divieto di sosta con rimozione forzata, anche per i veicoli autorizzati, nella A.P.U., dalle 12 alle 21 di sabato, dalle 7 alle 12 di domenica e divieto di transito, eccetto autorizzati alla manifestazione, nella porzione di piazza riservata alle occupazioni.

Una secondo ordinanza, invece, è stata emessa per consentire i lavori finalizzati alla realizzazione di una infrastruttura stradale lungo la strada regionale 485, intersezione con le strade comunali Acquevive e contrada Corneto. Dal 19 settembre fino al 19 novembre, contrada Corneto: divieto di transito a partire dall’ intersezione con contrada Valteia eccetto residenti, frontisti e carico/scarico per raggiungere le relative abitazioni o fondi; contrada Acquevive: istituzione del segnale di stop su nuovo tracciato temporaneo per immissione sulla 485 e obbligo di svolta a destra per chi si immette sulla 485.

