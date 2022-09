Artisti Ucai da Civitanova a Roma

MOSTRA in via del Corso per la delegazione civitanovese con Ars Imago animi

15 Settembre 2022

Ribalta romana per la sezione Ucai (Unione cattolica artisti italiani) di Civitanova. Artisti protagonisti a Roma per Ars imago animi, alla galleria Santa Maria dei Miracoli, in via del Corso.

Le opere in esposizione sono il frutto di un cammino artistico e spirituale preparatorio, reso visibile nelle mostre organizzate dal 2016 al 2019. In questa collettiva ogni artista incarna una personalità ben precisa espressa in una forma: «nelle Lezioni di Estetica Hegel ha scritto che attraverso l’opera d’arte l’artista si raddoppia, si contempla, porta davanti a sé ciò che veramente è – ha detto Giuseppina Coppola, curatrice della mostra il giorno del vernissage. Tra gli artisti che partecipano alla mostra romana Paolo Agostini, Marisa Cesanelli, Rosanna Ciminari, Moreno Corallini, Daniela Corvatta, Silvio Craia, Francesco Di Ludovico, Nicola Fioretti, Pina Fiori, Marco Franchini, Enrichetta Gadioli, Cristina Giovannucci, Lucilla Mandolesi, Tonino Maurizi, Mario Mercoldi, Melita, Sandro Mongardini, Aldo Petrini, Laura Plini, Carina Pieroni, Cleofe Ramadoro, Michele Reschini, Lucia Spagnuolo, Pino Santandrea, Angela Valentini, Clara Venanzetti.

