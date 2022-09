Artigianato artistico e tessitura

al Festival Marche Storie

APPIGNANO - Ecco il programma di appuntamenti organizzati dall'associazione per l'Artigianato artistico arti e mestieri di Macerata e Camerino, in collaborazione con le responsabili del museo della Tessitura di Macerata e del museo "La Stanza del Telaio" per il 9, 10 e 11 settembre

3 Settembre 2022

L’associazione per l’Artigianato artistico arti e mestieri di Macerata e Camerino, in collaborazione con le responsabili del museo della Tessitura di Macerata e del museo “La Stanza del Telaio” di Appignano, partecipano al Festival Marche Storie – Racconti e Tradizioni dai Borghi in Festa con un calendario di proposte tese a valorizzare la memoria storica e tradizionale del territorio e a proporre ad adulti, giovani e bambini esperienze nei diversi campi dell’artigianato artistico. Gli eventi che si terranno ad Appignano sono liberi e gratuiti, ma per ragioni di organizzazione si consiglia la prenotazione. Ecco il programma.

Venerdì 9 settembre dalle 16 alle 19 laboratorio di manipolazione terracotta a cura di Elena Buran artista per adulti e bambini su prenotazione (349 6542442). Dalle 16 alle 17,30 il racconto della filiera “Dalla fibra al filo” attraverso gli strumenti antichi per la lavorazione del tessuto secondo la tradizione dell’entroterra maceratese. Visite guidate al Museo la Stanza del Telaio su prenotazione: 2 turni di 30 minuti ciascuno (3284651371). Dalle 18 alle 19,30 evento culturale, e di tradizione “Per sempre contadini” al Museo dell’arte contadina di Appignano in compagnia di Giuseppina Pieragostini, psicoterapeuta e scrittrice. Conduce l’incontro Letizia Carducci. Sottofondo e accompagnamento musicale dell’organettista Tommaso Gagliardini con la voce di Andrea Massaccesi, raccontando i canti popolari legati al lavoro contadino. Brindisi con olio, pane e vino. Evento curato in collaborazione con il gruppo informale di Identità Contadine di Macerata, è gradita la prenotazione al 328 4651371.

Sabato 10 settembre dalle 9,30 alle 12.30 “Il giardino sospeso”, laboratorio d’intreccio e di macramè per adulti su prenotazione (3284651371). Dalle 16 alle 19,30 “All’opre femminili intenta”. La sapienza delle mani fra tradizione grazia e cura al Museo la Stanza del telaio. L’evento si sviluppa in 2 momenti: dalle 16 alle 17 mostra d’archivio sul corredo, carte tecniche e quaderni di studio. Introduzione alla mostra a cura di Giuseppina Pieragostini. Dalle 17.30 alle 19.30 Tavola rotonda nella sala eventi del Comune di Appignano, sempre con Giuseppina Pieragostini. Tema: “Il corredo sbiancato che accompagna la sposa della tradizione contadina e nutre la famiglia nel tempo, tessuto di comunità”, Silvia Alessandrini Calisti che offrirà un gancio tra la tradizione popolare e l’uso dei social network e di alcune app per la condivisione e promozione di questo tipo di abilità, presentandole oggi come un modo virtuoso di utilizzare il web. «L’intento – spiegano gli organizzatori – è quello di presentare la cultura tessile e del ricamo come attività cui erano dedite le fanciulle fino alla metà del ‘900, per la preparazione del proprio corredo. La grazia con cui questo veniva lavorato comunicava l’affidabilità della persona. Oggi si riscopre l’importanza del lavoro manuale, testimoniato anche dagli innumerevoli corsi presentati sui social, e questo sembra rispondere all’esigenza di riempire un vuoto lasciato da quel processo educativo lungamente finalizzato all’indottrinamento più che all’educazione. Educare, tirare fuori il talento di ciascuno significa aprire a margini di armonia e, nell’arte, di bellezza e cura». Evento gratuito curato in collaborazione con il gruppo informale di Identità Contadine Con la gentile partecipazione di Alessandro Alessandrini Calisti e di Agostino Regnicoli. Per ragioni organizzative è importante la prenotazione (3284651371).

Domenica 11 settembre dalle 10 alle 12,30 “Dalla lana al Tappeto, parole con le mani”, laboratorio di tessitura dedicato ai bambini s cura di Maria Giovanna Varagona su prenotazione (3284651371).

