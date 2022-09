Oltre 20 spettacoli in centro,

VitaVita accende Civitanova

IL SABATO del Festival con le esibizioni di varie arti (con sette performance itineranti) che si snoderanno in otto postazioni. Vietate bottiglie di vetro, lattine e superalcolici. Modiche al traffico. Ecco le due ordinanze

2 Settembre 2022 - Ore 10:06 - caricamento letture

Domani, sabato 3 settembre, si entra nel clou della diciannovesima edizione di VitaVita, con il Festival Internazionale di Arte Vivente che “vivrà” uno dei suoi momenti più significativi. Dopo due anni di limitazioni, causa Covid, il pubblico tornerà a respirare l’atmosfera delle parate nel centro città e i numerosi coinvolgimenti spettacolari: si riaccenderà infatti nel cuore di Civitanova lo zapping itinerante e intrigante, con la gente che potrà godere di nuovo, a spasso per piazze e vie, del format “principe” della rassegna.

“L’adunata” sarà annunciata però già la mattina, dalle 10,30, con il corpo bandistico Città di Civitanova che in modo itinerante inviterà tutti agli appuntamenti della sera. Così, dalle 21,30 e fino alla mezzanotte, oltre 20 spettacoli di varie arti (con sette performance itineranti) si snoderanno in otto postazioni. Le location sono: piazza XX Settembre; corso Vittorio Emanuele; corso Umberto I (con diverse postazioni); via Duca degli Abruzzi; viale Matteotti; piazza Ramovecchi. Il programma proposto domani (sabato 3 settembre) è davvero pensato per meravigliare tutti gli spettatori. Tra gli oltre 20 appuntamenti, segnaliamo: il ritorno sulle vie di una street band, la Mistrafunking, in piazza gli spettacolari sbandieratori del G.A.M.S. e “l’uomo fisarmonica” Diego Trivellini.

Poi, in corso Umberto, l’omaggio delle voci al femminile de Il Palco, i tantissimi artisti di strada, la contaminata musica degli Oneiric Folk, passando per il cantautorato di Ferretti, il tango di Pasion Tango Asd, l’energia della street dance dell’asd Spazio Hip Hop. Fino ai trampolieri acrobatici della Compagnia Due Piume e del Piccolo Nuovo Teatro, con lo show Circondati da sospetti circensi. Da ricordare, inoltre, in piazza Ramovecchi, il Premio VitaVita alla Carriera 2022 ex aequo assegnato a Giovanna Famulari, straordinaria interprete con il suo violoncello e la sua voce. La festa conclusiva allo scoccare della mezzanotte, quando in piazza XX Settembre si rinnoverà la magia del lancio di palloni giganti in cielo. E non solo. Il programma completo è su www.vitavita.info. Tutti gli spettacoli sono gratuiti.

Intanto, dopo l’anteprima di giovedì 1° settembre a Civitanova Alta, oggi (venerdì 2 settembre) VitaVita si sposta al teatro Rossini, dove si inizierà alle 21.15 con il talento dei Quintorigo. Il gruppo torna a VitaVita (anni fa vinse il premio alla Carriera) e dedica un nuovo tributo al genio Charles Mingus, uno dei più talentuosi musicisti della storia del jazz. Sarà una rilettura moderna ed affascinante che continua a dimostrare come, a oltre vent’anni dal loro ingresso nel panorama musicale italiano, i Quintorigo rappresentano sempre genialità e freschezza. Alle 22.30 partirà un viaggio musicale tra Napoli e Brasile in un omaggio a Pino Daniele ideato dal musicista e compositore Massimo Di Matteo. Ospite d’eccezione alle percussioni, Tony Esposito, che riceverà il premio VitaVita alla Carriera 2022 ex aequo. Gli appuntamenti di stasera sono ad ingresso libero, con prenotazione allo 0733/812936.

Due le ordinanze emanate in occasione della manifestazione. Una del sindaco Ciarapica con la quale si vieta dalle 21 all’una la vendita di bottiglie di vetro e lattine, nonché di superalcolici nell’area della manifestazione. Qui l’ordinanza completa. L’altra è del comando della Polizia locale, con modifiche al traffico dalle 15 alle 3 di notte. Qui l’ordinanza completa.





