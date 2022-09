Quintorigo e Tony Esposito

nel venerdì di VitaVita

CIVITANOVA - In programma da oggi a sabato una lunga scia di appuntamenti, tra musica, performance e spettacoli itineranti. Intanto stasera - giovedì - causa maltempo, gli eventi si terranno al chiuso, al teatro Annibal Caro

Un doppio tributo, a Charles Mingus e a Pino Daniele, animerà gli eventi del venerdì di VitaVita. La diciannovesima edizione del Festival Internazionale di Arte Vivente, ideato e condotto da Sergio Carlacchiani, è in programma da oggi a sabato con una lunga scia di appuntamenti, tra musica, performance e spettacoli itineranti. Intanto stasera – giovedì – causa maltempo, gli eventi si terranno al chiuso, al teatro Annibal Caro.

Andando sul programma di domani, venerdì 2 settembre, la rassegna è al cineteatro Rossini, dove si inizierà alle 21.15 con tutto il talento dei Quintorigo. Il gruppo torna a VitaVita (anni fa vinse il premio alla Carriera) e dedica un nuovo tributo al genio Charles Mingus, uno dei più talentuosi musicisti della storia del jazz. L’occasione, il centenario della nascita. Sarà una rilettura moderna ed affascinante che continua a dimostrare come, a oltre vent’anni dal loro ingresso nel panorama musicale italiano, i Quintorigo rappresentano sempre genialità e freschezza. Sul palco saliranno Alessio Velliscig (voce), Valentino Bianchi (sassofoni), Stefano Ricci (contrabasso), Andrea Costa (violino), Gionata Costa (violoncello), Marco Frattini (batteria).

Alle 22.30 sarà la volta di Macapea, omaggio a Pino Daniele. Si tratta di un viaggio musicale tra Napoli e Brasile, contaminazioni jazz e blues, ideato da Massimo Di Matteo, musicista e compositore apprezzato per la sua conoscenza della musica partenopea e per la sua somiglianza alla particolare voce del cantautore napoletano scomparso. Ospite d’eccezione, alle percussioni, ci sarà Tony Esposito, che riceverà il premio VitaVita alla Carriera 2022 ex aequo. La musica di Tony Esposito è ispirata a sonorità provenienti da molti Paesi del mondo, con note che si mescolano a ritmi tribali e melodie tipiche della musica partenopea. Come si può scorgere in uno dei suoi più famosi brani, Kalimba de Luna. Negli anni Settanta, tra gli altri, ha collaborato e contribuito al sound ritmico dell’amico Pino Daniele. Con loro si esibiranno Massimo Saccutelli (piano e tastiere), Andrea Zaccari (basso), Danilo Brugnini (batteria).

Ricordiamo inoltre che oggi, giovedì primo settembre, la kermesse si apre con l’anteprima. Come detto, causa maltempo gli spettacoli si terranno al teatro Annibal Caro e non al giardino della Pinacoteca Moretti di Civitanova Alta. Alle 21.15 sarà proposto un percorso di poesia e musica attraverso i personaggi della Divina Commedia, con l’attrice Viviana De Marco accompagnata dai musicisti Fausto Palmieri e Olena Kocherga. L’eccelsa flautista ucraina, arrivata a Civitanova dopo lo scoppio della guerra, riceverà il Premio VitaVita Giovane Talento 2022. Dopo lo spettacolo, l’attore leopardista Sergio Carlacchiani in via del tutto eccezionale, si esibirà in un omaggio alla voce del grande Vittorio Gassman, nel centenario della nascita.

Il clou della rassegna sarà quindi sabato 3 settembre, con il ritorno delle parate nel centro città e dei numerosi coinvolgimenti spettacolari, con uno zapping itinerante a spasso per piazze e vie.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito e gli eventi di oggi e domani (alla pinacoteca Moretti e al teatro Rossini) sono su prenotazione allo 0733/812936.

Per saperne di più e per leggere il programma: www.vitavita.info e 0733/812936.

