Non ha la patente

ma usa l’auto quotidianamente:

multa di 5mila euro

TOLENTINO - Le indagini hanno accertato che l'uomo guidava per andare al lavoro, fare la spesa e spostarsi da casa. Ha anche presentato agli agenti un documento indiano palesemente falso

2 Settembre 2022 - Ore 14:01 - caricamento letture

Non ha mai superato l’esame per la patente, ma usava normalmente l’auto per andare al lavoro, fare la spesa e spostarsi da casa. Quindi il conducente è stato sanzionato per guida continuata senza patente con una multa di 5 mila euro e il mezzo è stato sottoposto a fermo per tre mesi.

Nei normali servizi di controllo del territorio e di prevenzione, gli agenti della Polizia Locale di Tolentino, nelle scorse settimane, hanno fermato l’uomo, un cittadino straniero residente da 11 anni in città, impiegato in una azienda dell’entroterra, che era alla guida di una Opel Astra sprovvisto di patente. Alla richiesta degli agenti, ha dichiarato di averla dimenticata sul posto di lavoro. Pertanto è stato invitato a presentarsi nell’ufficio della Polizia Locale con il documento per i controlli di rito.

Passati alcuni giorni, vista la latitanza dell’uomo che non si era presentato, gli agenti hanno iniziato, utilizzando le immagini del servizio di videosorveglianza, una serie di indagini che hanno evidenziato tutti gli spostamenti effettuati dall’uomo utilizzando l’autovettura. I carabinieri hanno quindi deciso di intervenire. Intercettato in un posto di blocco il cittadino ha fornito, questa volta, una patente di guida indiana palesemente falsa. Sono quindi scattati multa e sequestro.

«Siamo riusciti – precisa il domandante Rocchetti – con questa indagine ad evitare e prevenire in caso di incidente, problemi derivanti dalla guida di un automezzo senza patente. Purtroppo questo cittadino, da anni residente a Tolentino, non aveva mai superato gli esami di guida e malgrado ciò, ogni giorno, noncurante delle gravi conseguenze, era alla guida di una automobile, sottoponendo se stesso e soprattutto gli altri a diversi rischi. Mi complimento con gli agenti Lucia Leoni e Simone Santecchia per le indagini svolte e per come hanno condotto tutta l’operazione»

