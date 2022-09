Controlli a tappeto dei carabinieri:

identificate 460 persone

In tre nei guai per furto (FOTO)

SERVIZIO in tutta la provincia, anche con l'aiuto dell'elicottero. A San Ginesio denunciato un 50enne: dopo aver effettuato dei lavori col proprietario di casa, ha rubato 700 euro dalla credenza. A Porto Recanati scoperti in due: avevano portato via profumi e articoli per l'igiene da un negozio. A Civitanova segnalato un 25enne come assuntore di droga. In totale fermati 292 veicoli: 29 le multe, sei le patenti ritirate

2 Settembre 2022 - Ore 19:42 - caricamento letture

Fa dei lavori insieme al proprietario di casa, poi gli ruba i soldi: denunciato un 5oenne. E’ uno dei risultati ottenuti dai carabinieri della Comando provinciale, che oggi hanno messo in campo un’attività straordinaria di controllo su tutto il territorio, anche col supporto dell’Elinucleo di Pescara.

Il responsabile del furto in casa è stato individuato dai militari a San Ginesio. L’uomo, dopo aver effettuato dei lavori di giardinaggio col proprietario di casa, approfittando della distrazione di quest’ultimo, è riuscito a prendere 700 euro in contanti nascosti in una credenza. Il 50enne dovrà rispondere ora di furto aggravato.

A Porto Recanati, invece, i militari hanno denunciato due tunisini, ritenuti responsabili del furto di prodotti per l’igiene e profumi ai danni di un esercizio commerciale. Sono stati riconosciuti grazie all’esame delle immagini dell’impianto di videosorveglianza interno. Sempre a Porto Recanati, inoltre, è stato rintracciato un 29enne campano nei cui confronti pendeva una misura cautelare emessa dal tribunale di Lagonegro per la sua pericolosità sociale: è stato affidato a una comunità terapeutica.

A Civitanova un 25enne è stato segnalato alla prefettura come assuntore dopo essere stato trovato con piccola quantità di hashish. Per quanto riguarda, infine, i controlli su strada, sono state identificate 460 persone e fermati 292 veicoli. Le multe sono state 29 per violazioni che vanno dal mancato uso delle cinture di sicurezza alla guida col cellulare, dalla mancata revisione del veicolo alla guida pericolosa. Ritirate anche sei patenti e sequestrati due veicoli.

(foto di Fabio Falcioni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA