CAMERINO - Il professore è un nuovo membro del “Research and Innovation Strategy Group (Risg)” dell’Eua-European University Association

1 Settembre 2022

Ancora un importante riconoscimento europeo per l’università di Camerino.

Il rettore Claudio Pettinari è stato infatti appena nominato membro del “Research and Innovation Strategy Group (Risg)” dell’Eua-European University Association.

Il Consiglio dell’Eua, dopo aver esaminato tutti i profili dei candidati, ha nominato il professor Pettinari, unico membro italiano, nella convinzione che le sue capacità e la sua esperienza potranno senz’altro rappresentare una importante risorsa per il Risg. Il “Research and Innovation Strategy Group” è il comitato consultivo dell’Eua in materia di politica di ricerca e innovazione a livello europeo ed agisce come organo consultivo.

«Si tratta di una nomina che riempie d’orgoglio sia il sottoscritto che l’intera comunità universitaria perché conferma ancora una volta la stima nei confronti dell’università di Camerino a livello internazionale – sottolinea il rettore Pettinari -. Avrò l’occasione di confrontarmi e di condividere esperienze sui temi della ricerca e dell’innovazione con gli altri membri che ricoprono ruoli di responsabilità su queste tematiche presso i loro atenei, e potrò portare come esempio anche le best practices della nostra Università e del sistema universitario italiano». Dal 2021 il Rettore Pettinari è infatti anche componente della Giunta Crui, la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, e gli è stato conferito l’incarico di coordinare la Commissione Ricerca, composta dai Delegati per la Ricerca delle Università italiane.

