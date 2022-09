Una sorpresa tra musica e canti

per gli ospiti di Villalba

MACERATA - La struttura ha salutato agosto con un pomeriggio divertente e spensierato, la direttrice: «Momenti come questo rappresentano il più classico valore aggiunto che vogliamo dare»

1 Settembre 2022 - Ore 15:06 - caricamento letture

Un bel pomeriggio all’insegna della musica e della serenità. Ospiti, familiari e operatori sanitari dell’Rsa di Villalba di Macerata, approfittando dell’ennesima meravigliosa giornata di questa estate, hanno salutato il mese di agosto con un paio d’ore trascorse piacevolmente in musica e canti.

Ad allietare il pomeriggio Jerry Sax al sassofono (figlio di un’ospite di struttura che ha voluto regalare una sorpresa a mamma e pazienti) in collaborazione con Sergio e Cristiana del gruppo animazione Rsa gemella Anni Azzurri Montecosaro. «Chi ci conosce sa che in Anni Azzurri sappiamo garantire elevata professionalità socio assistenziale e standard di qualità ma sappiamo anche essere una casa per i nostri ospiti ed i loro familiari, dove cordialità, calore umano e momenti di svago non mancano – dice la direttrice di Villalba Monica Pennesi, anche direttrice della Rsa Anni Azzurri Santa Maria in Chienti di Montecosaro, anch’essa appartenente al Gruppo Kos – Momenti come questo rappresentano il più classico valore aggiunto che vogliamo dare ai nostri ospiti, trascorrendo con loro alcune ore nella piacevolezza e nella serenità». Non sono mancati brani in chiave amarcord che hanno riportato gli ospiti della Rsa indietro negli anni e nei ricordi ed altri che hanno scatenato i presenti in canti. «Le nostre strutture – conclude la Pennesi – sono ricche di umanità, di vite esemplari e storie meravigliose. Compito di noi operatori è anche quello di valorizzare questa importante e delicata fase della loro vita con scambio reciproco poiché regalando serenità contemporaneamente ci sentiamo riempire l’anima».

