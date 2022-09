“Da Ramarro a Diabolik,

mostra per cattivi soggetti”

a Villa Colloredo Mels

RECANATI - Nell'ambito della seconda edizione del Recanati Comics Festival sarà inaugurata domani 2 settembre, alle 18, l'esposizione di tavole a fumetti dedicata a uno dei più significativi esponenti del fumetto italiano: Giuseppe Palumbo

Diabolik e Ramarro, antieroi per eccellenza del mondo dei fumetti, approdano a Recanati in occasione della personale di Giuseppe Palumbo, disegnatore pluripremiato e maestro del fumetto contemporaneo e dell’editoria d’immagine italiana e internazionale.

“Da Ramarro a Diabolik, mostra per cattivi soggetti”, questo il nome dell’esposizione, sarà inaugurata nell’ambito della seconda edizione del Recanati Comics Festival domani venerdì 2 settembre, alle ore 18.00, presso le sale espositive del Museo Civico di Villa Colloredo Mels. La mostra nasce dalla collaborazione tra Comune di Recanati, Associazione Arcadia e Sistema Museo, gestore dei musei del circuito “Infinito Recanati”, e rappresenta la continuazione di un percorso iniziato nel 2021 con l’esposizione delle tavole del fumettista Sudario Brando. Protagoniste indiscusse saranno le oltre 50 tavole originali disegnate dal Maestro Palumbo e raffiguranti due vere icone del panorama fumettistico contemporaneo: Ramarro e Diabolik.

«Anche quest’anno diamo spazio alla nona arte ospitando le tavole di Ramarro e Diabolik disegnate dal fumettista Palumbo, nelle sale adiacenti i capolavori di Lorenzo Lotto. – Ha dichiarato l’assessora alla Cultura Rita Soccio – Accostare l’arte antica a quella moderna è una strada che molti importanti musei nazionali e internazionali stanno provando per cercare di intercettare e far avvicinare ai luoghi della cultura un pubblico sempre più vasto di giovane e appassionati. Questa esposizione rappresenta anche una prima occasione per iniziare un percorso di destagionalizzazione del turismo proponendo eventi nei periodi meno intensi. Ringrazio per il grande lavoro svolto in rete Sistema Museo e l’Associazione Culturale Arcadia».

Ramarro viene ideato e realizzato interamente da Palumbo a soli 23 anni, presentandosi da subito come un personaggio dirompente, capace di stravolgere tutti i canoni del fumetto supereroistico classico, è il primo supereroe masochista. Su quelle pagine seminali il maestro Palumbo potrà sperimentare colori, stili, composizioni delle tavole e testi il più delle volte ironici e surreali.

Ampio risalto viene dato anche a Diabolik, che proprio nel 2022 festeggia il suo sessantesimo anno di pubblicazione. Nato nel 1962 dal genio di Angela e Luciana Giussani, Diabolik – il primo antieroe del fumetto italiano – diventa in pochi anni un fenomeno di costume studiato da sociologi ed esperti di comunicazione, e ancora oggi rappresenta un fenomeno editoriale per giovani e adulti, con circa 150 milioni di copie vendute e diversi film all’attivo. La matita di Palumbo incontra l’eroe nero delle sorelle Giussani nel 2002, in occasione del remake del primo numero della serie: “Il Re del Terrore”, realizzato in collaborazione con Alfredo Castelli; la rivisitazione di quel primo episodio con una veste attuale nei testi e nei disegni ha rappresentato solamente l’inizio di una lunga e positiva collaborazione con Astorina, celebre casa editrice di Diabolik.

«Con la mostra del maestro Palumbo cresce ancora più la sinergia tra Comune di Recanati, Sistema Museo e Associazione Arcadia – dichiara la presidente Alice Fabretti – Come lo scorso anno, con l’esposizione di Sudario Brando, l’arte colta incontra il fumetto, e i personaggi più rappresentativi dell’artista Palumbo, nonché icone pop del fumetto italiano diventano motore e ispirazione per la seconda edizione del Recanati Comics Festival che ha infatti, come tema, L’avversario. Una mostra imperdibile per tutti, cattivi soggetti e non».

Diabolik e Ramarro, portatori di una visione anticonformista del fumetto e personaggi che hanno indubbiamente saputo accattivarsi l’amore del pubblico, per l’occasione sono stati disegnati da Palumbo insieme e sullo sfondo della celebre Annunciazione di Lorenzo Lotto, in un omaggio che questo maestro della Nona Arte ha voluto tributare alla città di Recanati.

Si ringrazia per la collaborazione la Biblioteca delle Nuvole di Perugia; la mostra rimarrà visitabile fino al 6 novembre.

Giuseppe Palumbo (Matera, 1964) ha cominciato a pubblicare fumetti nel 1986 per riviste come Frigidaire e Cyborg, sulle cui pagine crea il suo personaggio più noto, Ramarro, il primo supereroe masochista. Dopo aver fatto parte, dal 1992, dello staff di Martin Mystére della Sergio Bonelli Editore, dal 2000 è uno dei disegnatori di Diabolik, edito da Astorina.

Ha creato graphic novel come “Tomka, il gitano di Guernica”, su testi di Massimo Carlotto, e “Un sogno turco”, su testi di Giancarlo De Cataldo.

Diverse le sue pubblicazioni con prestigiose case editrici come Comma22, Sergio Bonelli, Mondadori Oscar Ink, Comicon, Edizioni della Cometa, Lavieri e Comics&Science/CNR. Palumbo fa parte del collettivo Action30, i cui ultimi graphic essays sono “Bazar elettrico” e “Pasolini 1964”. Sue opere sono apparse in diverse lingue tra cui francese e giapponese.

PROGRAMMA DEL RECANATI COMICS FESTIVAL: L’AVVERSARIO

Venerdì 2 settembre. Museo di Villa Colloredo Mels alle 18

Inaugurazione della mostra personale del Maestro Giuseppe Palumbo

“Da Ramarro a Diabolik, mostra per cattivi soggetti”.

A seguire: aperitivo + dj set by Rudy.

Sabato 3 settembre: Cortile di Palazzo Venieri alle 16 Apertura festival, stands e artists alley.

17-18 Talk “La lingua sporca: tradurre Garth Ennis. The Boys, dalla pagina allo schermo, dal Regno Unito all’Italia”. Con Luigi Mutti, traduttore italiano della serie a fumetti The Boys di Garth Ennis e Darick Robertson. Interviene Andrea Fenucci, esperto di serie televisive e traduttore.

18,30-19,30 Talk “L’orologio dell’apocalisse, premonizioni e timori di guerra”. Con lo scrittore Francesco Moriconi e il fumettista Mauro Cicarè.

20-21 presso Libreria Enoteca Passepartout – P.le M.L. Patrizi – Comics Vernissage.

La “Contromostra” di Paolo Massagli, aperitivo in diretta on-line con l’autore.

21,30 – 23Talk “Nuvole di celluloide: dalla pagina allo schermo. Quando il fumetto e la letteratura vanno al cinema, un dialogo fra le arti.” Intervengono Lorenzo Luccarini, direttore di produzione del Giovane Favoloso, e l’artista Giuseppe Palumbo.

23,30 Circolo Arci La Serra Dopofestival con Rudy dj -giardini pubblici-

Domenica 4 settembre

Granaio di Villa Colloredo Mels alle 11

Presentazione del progetto FAST Confsal/Fondazione SMA/MeFu/Autori di Immagini/Assicurazioni Generali. Per la prima volta in Italia un progetto volto alla valorizzazione ed alla tutela del lavoro dei disegnatori, degli illustratori e dei fumettisti.

16 Cortile di Palazzo Venieri Apertura festival, stands e artists alley.

17-18 Talk”La via dell’avversario, da Musashi a Berserk. Introduzione all’epos giapponese tra Samurai e manga”. Intervengono gli esperti di cultura orientale: Matteo Medori, Stefano Fratini e il regista Michele Senesi.

18,30-19,30 Talk “Il nuovo incubo che pervade il Fumetto seriale italiano! Dalla profonda Scozia: Samuel Stern!”

Incontro con gli autori di Samuel Stern: Gianmarco Fumasoli, Adriana Farina e Andrea Guglielmino.

20-21 L’aperitivo del Festival, musica e cocktail in compagnia degli ospiti e degli autori… sul ponte dell’Arcadia.

h 21,30-23 Talk “L’avversario del genere umano: il mito di Dracula e le sue rappresentazioni nei fumetti”

Incontro con il disegnatore Emiliano Albano e il direttore della Biblioteca delle Nuvole Claudio Ferracci sulla figura di Dracula, sulla sua eredità e sulle inquietudini orrorifiche nel fumetto italiano e mondiale.

23,30-1 Concerto + live digital painting

“Macchine Nostre” Uno show A/V alla scoperta dello strumento elettronico marchigiano.

Con Paolo F. Bragaglia, Agostino Maria Ticino accompagnati da Marco Bragaglia al disegno.

Gli aperitivi e il Bar del Recanati Comics Festival, sono a cura dell’Ass. Cult. Reasonanz.

“Radio Sudario – radiocronaca disegnata del festival”

Per tutta la durata del festival Francesco “Sudario Brando” Siena racconterà in diretta gli eventi via social.

