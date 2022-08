Recanatese come il Milan,

lo Scudetto sulle maglie

LEGA PRO - Le nuove divise, con un riferimento al centenario della società e con il tricolore sul petto per la vittoria della pole Scudetto di Serie D. L'organigramma del settore giovanile. Rinviata per lutto la presentazione della squadra che era prevista per domani sera

Aggiornamento delle 17.45- Rinviata la presentazione della Recanatese, prevista per domani sera in piazza Leopardi. Lo rende noto la società, in seguito al lutto che ha colpito la famiglia Camilletti. «Ci uniamo al dolore della famiglia per la scomparsa di Augusto Camilletti, papà del vice presidente Angelo e nonno del team manager Paolo».

La Recanatese è pronta a togliersi il velo. Domani a partire dalle 18.30 in piazza Leopardi a Recanati, si svolgerà ufficialmente la presentazione della squadra in vista della stagione 2022/2023. Chi potrebbe rovinare i piani della grande festa è il maltempo, previsto proprio per la giornata. In caso di meteo avverso, l’evento si svolgerà all’aula magna del palazzo comunale. Presentano Francesco Fiordomo, Angela Latini e Nicola Pigini. Ci saranno le nuove maglie ufficiali, con lo scudetto ed un riferimento al centenario della società che verrà festeggiato nel 2023. Nel calcio italiano, giovanili escluse, in questa stagione sono due le società che possono esibire lo scudetto sulle maglie: il Milan (campione d’Italia) e la Recanatese (campione d’Italia dilettanti). Oltre al settore giovanile, a dirigenti e collaboratori e agli sponsor, saranno presenti alcuni rappresentanti del Villa Musone e dell’Helvia Recina calcio a cinque, società con le quali la Recanatese ha stretto un rapporto di collaborazione che verrà presentato e sottoscritto domani sera nel corso della presentazione.

Spazio anche alla consegna della civica benemerenza da parte del Comune: il giorno della festa del patrono, nella cerimonia ufficiale, non era stato possibile in quanto la dirigenza della Recanatese era a Poggibonsi per la finale Scudetto. Anche i tifosi saranno protagonisti nel pomeriggio recanatese a tinte giallorosse. Durante la presentazione sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento in vista della nuova stagione. Al termine della serata tra i nuovi abbonati verrà estratto in regalo la maglia ufficiale della Recanatese autografata in diretta dai giocatori. Spazio anche all’inno ufficiale, curato da Nicola Pigini, che dopo l’anteprima nella festa promozione e al passaggio della carovana del Giro d’Italia di ciclismo, verrà presentato nella versione definitiva, pronta a risuonare allo stadio.

L’organigramma del settore giovanile.

Consigliere con delega supervisione Primavera Under 19: Marco Cipolletta

Consigliere con delega supervisione Under 15 e Under 17: Andrea Paoloni

Responsabile del settore giovanile: Thomas Zani

Responsabile attività di base: Edoardo Baleani

PRIMAVERA UNDER 19

Allenatore: Gianluca Dottori

Collaboratore Tecnico: Matteo Morotti

Collaboratore Atletico: Matteo Araujo

Dirigente Accompagnatore: Marco Cipolletta

Dirigente Accompagnatore: Luciano Bertini

Dirigente Accompagnatore: Franco Lucchetti

UNDER 17 NAZIONALE

Allenatore: Filippo Gasparrini

Vice Allenatore: Antonio Marziali

Collaboratore Atletico: Matteo Araujo

Dirigente Accompagnatore: Andrea Paoloni

UNDER 17 REGIONALE

Allenatore: Michele Sperandio

Vice Allenatore: Antonio Marziali

Collaboratore Atletico: Matteo Araujo

UNDER 15 NAZIONALE

Allenatore: Edoardo Baleani

Vice Allenatore: Giorgio Maccaroni

Collaboratore Atletico: Matteo Araujo

Dirigente Accompagnatore: Andrea Paoloni

UNDER 15 REGIONALE

Allenatore: Andrea Pierini

Vice Allenatore: Fabio De Felice

Collaboratore Atletico: Matteo Araujo

