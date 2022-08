Sibillini e dintorni e Musicultura,

matrimonio da favola allo Sferisterio

MACERATA - In arena la serata conclusiva per la manifestazione di motorismo storico che ha attraversato le Marche centrali con lo spettacolo finale “Viaggiar Cantando-canzoni e canzonette”

Si è conclusa con un trionfo la 14a edizione della Sibillini e Dintorni, la manifestazione di motorismo storico che dal 24 al 27 agosto ha attraversato le Marche centrali regalando tanto entusiasmo in tutti i comuni dove si è trovata a transitare. C’è stata la Berlinetta Cisitalia de “Il paradiso delle signore”, la fantastica Jaguar E Type di Diabolik ma anche la limousine su cui ha viaggiato la regina Elisabetta, acquistata dalla collezione privata di Buckingham Palace, e anche l’unico esemplare al mondo di Alfa Romeo 2300 6 cilindri cabriolet royal Castagna.

Appignano, Loreto, Recanati, Numana, Porto Recanati, Urbisaglia e Macerata hanno potuto godere della splendida carovana di autentici pezzi da museo formata quasi interamente da veicoli costruiti prima del 1945, delle vere rarità quasi impossibile da vedere in funzione su strada.

Nell’ultima giornata di motori protagonista è stata la cultura con una visita in mattinata agli scavi archeologici di Urbisaglia, accompagnata dal sindaco Paolo Francesco Giubileo e dall’assessore Cristina Arrà che si è prodigata in prima persona in un’interessantissima spiegazione delle origini romane del borgo antico, prima di fare spazio al pranzo consumato nelle vie del centro storico.

Di notte invece, dopo la cena all’asilo Ricci offerta da Panino Marino, lo spettacolo finale “Viaggiar Cantando – canzoni e canzonette” messo in forse fino all’ultimo momento dal pericolo maltempo. Nonostante le nuvole e la pioggia non facessero ben sperare la serata si è conclusa in un vero e proprio successo tra l’acclamazione del numeroso pubblico presente nel tempio della lirica.

Doppio successo sia perché arrivato a coronare l’anno più bello della Scuderia Marche, con la sua manifestazione di punta inserita per la prima volta nel Circuito Tricolore dell’Asi che raggruppa i dieci eventi di automobilismo storico più importanti d’Italia, sia perché La compagnia di Musicultura è tornata alla ribalta nella sua formazione completa tributando nel migliore dei modi un importante omaggio al suo fondatore: Piero Cesanelli anch’egli amico della Sibillini e Dintorni.

Un vero e proprio viaggio musicale nella storia della motorizzazione e della cultura di massa che l’ha accompagnata attraverso sogni, speranze, star e miti infranti. Da “Il motore del 2000” di Lucio Dalla alla “Torpedo blu” di Giorgio Gaber, dagli anni ruggenti del rock ‘n roll con Paul Anka e la sua “Diana” e i Beatles di “Drive my car” passando per la “50 Special” dei Lunapop e “Il tempo di morire” di Lucio Battisti. I bravissimi musicisti e cantanti, in una formazione di 18 elementi sostenuti da delle voci narranti d’eccezione, hanno saputo ripercorrere il legame cultura e automobile mostrando come ogni trasformazione del tessuto sociale italiano sia stata sempre accompagnata dalle quattro ruote e dalle loro evoluzioni.

«Dietro ognuna di queste auto antiche c’è un lavoro di dedizione e passione inimmaginabile – spiega Fausto Tronelli, presidente della Scuderia Marche – la ricerca per effettuare i restauri, per trovare i pezzi originali finanche alla più piccola vite può richiedere anni ma poi viene ripagata dalla gioia nel veder rinascere questi splendidi esemplari che hanno fatto sognare generazioni».

La serata è stata dedicata anche alla solidarietà con una raccolta fondi a favore della Croce Rossa di Macerata, da sempre partner della manifestazione. «L’idea di organizzare un evento come questo nasce in una sera fredda di circa 15 anni fa – spiega Massimo Serra, direttore della Sibillini e Dintorni – insieme all’amica e presidentessa Rosaria del Balzo Ruiti abbiamo voluto coniugare le nostre passioni in un progetto comune che negli anni è sempre cresciuto anche grazie ai nostri amici che ogni estate portano i loro equipaggi e sfilare per le nostre strade. Quest’anno è stato davvero tutto perfetto e siamo tutti estremamente soddisfatti».

Sulla stessa linea d’onda anche il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, ancora memore della rievocazione del circuito della Vittoria avvenuta ieri, il presidente Asi Alberto Scuro che ha lodato l’iniziativa e il main sponsor Mediolanum rappresentato da Paolo Petrini. Da ricordare anche la nuova entrata Savina Confaloni, presentatrice che ha ereditato la conduzione dalla precedente madrina della Sibillini e Dintorni Maria Laura Pierucci (presente in sala), che nelle edizioni precedenti ha dato un importante contributo per far crescere e conoscere l’evento.

Il pubblico, in parte formato da affezionati ma anche da molti neofiti dei motori, ha apprezzato con sincero entusiasmo regalando applausi in continuazione. Tra i momenti più nostalgici sicuramente anche la selezione di filmati tratti da Carosello quando, agli inizi della motorizzazione della Penisola, la televisione dispensava consigli su come guidare in sicurezza. La notte si è conclusa con un bis cantato direttamente da Ezio Nannipieri, direttore artistico di Musicultura, e con un arrivederci al prossimo anno quando nuove auto arriveranno a raccontare il tempo che fu e i sogni delle generazioni passate.

