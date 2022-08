Rombo di motori d’epoca,

tuffo nel Novecento

a bordo di 45 “rarità” (Foto)

MACERATA - Grandi e bambini si sono lasciati affascinare dalle auto storiche nel suggestivo percorso del Circuito della Vittoria. La somma raccolta dalla Croce Rossa durante la manifestazione, che si chiuderà oggi allo Sferisterio, servirà per sostenere alcuni nuclei familiari in previsione dell’inizio dell’anno scolastico

27 Agosto 2022 - Ore 10:27 - caricamento letture

Hanno portato curiosità e allegria le automobili storiche della 14a Sibillini e Dintorni che ieri notte ha attraversato il centro di Macerata per l’annuale appuntamento del Circuito della Vittoria. Le quarantacinque rarità, la maggior parte delle quali costruite prima del 1945, sono state capaci di catturare l’attenzione di adulti e bambini che hanno gremito fino a tardi piazza della Libertà salutando i loro equipaggi vestiti in abiti d’epoca a tema per l’occasione.

Partiti dal ristorante La Filarmonica di Macerata, che proprio ieri con la manifestazione ha effettuato la sua ultima cena prima della definitiva chiusura, le auto si sono compattate in Corso Cavour in attesa del segnale di start, attraversando la linea di partenza in ordine rigorosamente cronologico dalla più moderna alla più antica. Questo è stato necessario per evitare che le “vecchie signore” più lente e pesanti potessero rallentare le altre nei tortuosi vicoli cittadini. Ad accompagnare il loro passaggio la presentatrice Maria Laura Pierucci.

Dopo essere entrati dai Cancelli hanno percorso corso Garibaldi, via Lauri per proseguire in via Crescimbeni, corso della Repubblica e infine piazza della Libertà. Qui ad attenderle una madrina d’eccezione, la splendida Savina Confaloni, presentatrice molto famosa nell’ambito dei motori che ha saputo regalare dettagli interessanti delle vetture in transito. Proprio in piazza della Libertà anche il tavolo della giuria presieduta dalla presidentessa della Croce Rossa di Macerata Rosaria del Balzo Ruiti che, insieme agli altri giurati tra cui il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, l’assessore Riccardo Sacchi e al Prefetto Flavio Ferdani, ha deliberato per eleggere la miglior combinazione di auto e abiti d’epoca per il premio “La più bella sei tu” andato ai tre equipaggi che si sono distinti per stile ed eleganza. i tre vincitori sono: Giovanni Brichetti con Fiat Ansaldi brevetti 2L 1908,

Gian Galeazzo Riario Sforza con Alfa Romeo 2300 6 cilindri cabriolet royal Castagna 1934 e Massimo Benedetti Buick D44 six roadster 1916.

«La presenza delle auto storiche è sempre una grande festa a Macerata – spiega Rosaria del Balzo Ruiti – alla quale Croce Rossa partecipa con affetto. Il nostro premio vuole essere soprattutto un saluto agli amici che ogni anno vengono a trovarci, è impossibile scegliere chi sia realmente più meritevole perché sono tutti splendidi e a loro va anche il nostro grazie poiché l’evento è legato anche alla nostra raccolta fondi a favore delle famiglie in difficoltà».

La somma raccolta dalla Croce Rossa durante la manifestazione, che si chiuderà oggi allo Sferisterio, servirà per sostenere alcuni nuclei familiari in previsione dell’inizio dell’anno scolastico.

«Quest’anno il parco macchine della manifestazione è davvero notevole – spiegano il presidente della Scuderia Marche Fausto Tronelli e il direttore della Sibillini e Dintorni Massimo Serra – questo anche grazie al riconoscimento dell’Asi che ci ha inserito nel prestigioso Circuito Tricolore che raggruppa le dieci manifestazioni più importanti d’Italia. Le Marche sono sempre più amate dagli appassionati di motorismo storico e in particolare in tanti aspettano questo appuntamento che è il più importante del Centro e Sud d’Italia».

Oggi si concluderà l’evento con una visita ad Urbisaglia e alle sue rovine in mattinata e poi il grande spettacolo finale allo Sferisterio di Macerata dove La Compagnia di Musicultura presenterà “Viaggiar Cantando – Canzoni e Canzonette”, un concerto musicale per celebrare le automobili e il viaggiare, scritto da Piero Cesanelli proprio su suggerimento di Massimo Serra e ora riadattato da Ezio Nannipieri. Per info e prenotazioni Biglietteria dello Sferisterio tel. 0733 230735.

Nella mattinata le vetture hanno invece visitato Recanati, sostando nella piazza davanti al palazzo comunale. La comitiva è stata poi ricevuta in comune dal sindaco Antonio Bravi che, da buon padrone di casa, ha raccontato della storia e delle bellezze del Comune, senza tralasciare i vari personaggi illustri che nei secoli hanno calcato queste terre. «Avete portato in città un vero e proprio museo ambulante con pezzi rarissimi, introvabili – ha spiegato il sindaco – il nostro auspicio è che vi troviate bene e che in futuro possiate tornare da turisti a visitare la nostra accogliente città».

Recanati, così come ha ricordato anche Massimo Serra, è stato uno dei borghi che più hanno sostenuto la manifestazione.

(Foto Fabio Falcioni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA