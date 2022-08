Trofeo Giorgio Giorgetti,

Thomas Coacci vince la regata

PORTO RECANATI - Il promettente atleta del circolo nautico Numana al primo posto su Laser Rdl

25 Agosto 2022 - Ore 13:21 - caricamento letture

E’ Thomas Coacci, giovane e promettente atleta del Circolo nautico Numana, a vincere il 4°trofeo Giorgio Giorgetti, regata velica che si è conclusa nel fine settimana a Porto Recanati. Il memorial organizzato dal circolo “Amici della Vela Mario Jorini “, inizialmente previsto per il 30 luglio, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, era stato rimandato al 20 agosto. Il Trofeo Giorgio Giorgetti è una regata velica “open” cioè aperta a tutte le barche a vela non cabinate di lunghezza media dai 2 mt ai 7 mt con equipaggio singolo o di coppia; la classifica finale viene fine viene stilata con “tempi compensati” utilizzando la metodologia denominata “Numeri di Portsmounth”. Hanno preso parte alla regata circa una trentina di imbarcazioni delle classi Laser, F.J., 470, Strale e Open Skiff che si sono sfidate nel mare aperto in una giornata finalmente bella e ventosa in un percorso “a bastone” ripetuto due volte per una lunghezza complessiva di circa 4 miglia. Molto scenico lo spettacolo che hanno potuto godere le tante persone che da terra hanno seguito i regatanti e grande il loro impegno fisico data la giornata particolarmente ventosa: venti imbarcazioni che sono riuscite ad ultimare la regata.

Il vincitore della manifestazione è stato Coacci su Laser Rdl, secondo classificato Pietro Corbucci su Laser Std del Circolo Nautico Pesaro (Corbucci si era già aggiudicato il Trofeo nelle prime due edizioni 2019 e 2020); terza classificata Amelie Piergallini su Open Skiff U15 di Amici della Vela Mario Jorini ; quarta classificata Ilaria Di benedetto su Laser 4.7 di Amici della Vela Mario Jorini; quinta classificata Viola Mariani su Open Skiff U 15 di Amici della Vela Mario Jorini . E’ stata redatta anche una classifica speciale per i soli Open Skiff U12 e Open Skiff U15 (piccola imbarcazione per giovani atleti fino a 12 anni-U12 e fino a 15 anni-U15).

Le classifiche

Open Skiff U12:

1 Allegra Mozzoni,

2 Nicole Conti

3 GianMarco Campanelli

Open Skiff U15:

1 Amelie Piergallini

2 Viola Mariani

3 Matilde Belfanti

Il Trofeo Giorgio Giorgetti verrà conservato fino all’edizione del prossimo anno nel Circolo Nautico Numana e poi rimesso in palio per l’ edizione del 2023. La cerimonia della premiazione è stata presieduta da Andrea Giorgetti VicePresidente del circolo “Amici della Vela M.Jorini” e dal presidente Nicola Sacco. Ha visto inoltre la partecipazione del Sindaco di Porto Recanati Andrea Michelini e Assessore Sport Serena Pierluigi, dai presidenti di giuria Elisa Del Zozzo, Lorenzo Del Zozzo e Giovanni Pierini.

Il memorial Giorgio Giorgetti è giunto alla sua 4° edizione ed è intitolato ad uno dei fondatori del circolo “Amici della Vela M.Jorini” che, agli inizi degli anni 2000, ha introdotto la scuola vela in un’associazione dedita soprattutto agli amanti della pesca. «Giorgio – scrivono gli organizzatori – ha dedicato gli ultimi anni della sua vita ad insegnare, sviluppare e diffondere la vela tra i ragazzini tra i 10 e i 18 anni; coloro che gli sono succeduti hanno impresso un sensibile sviluppo alla scuola vela formando giovani atleti che in questi ultimi anni si stanno affermando a livello nazionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA