Recanatese, il 31 agosto

presentazione in piazza Leopardi

SERIE C - Ritrovo alle 18,30 per conoscere tutti i protagonisti che indosseranno la centenaria casacca giallorossa. I presenti avranno la possibilità di vincere la nuova casacca autografata da Sbaffo e compagni. Il centrocampista Francis Gomez dovrà prendersi un periodo di stop

25 Agosto 2022 - Ore 18:35 - caricamento letture

La nuova Recanatese si presenterà al pubblico mercoledì 31 agosto alle 18,30 in piazza Leopardi. Un appuntamento per conoscere tutti i protagonisti che indosseranno la gloriosa e centenaria casacca giallorossa. L’evento sarà presentato da Francesco Fiordomo e Angela Latini, accompagnato dalla musica di Nicola Pigini. La presentazione, aperta a tutta la cittadinanza, agli appassionati e non solo, coinvolgerà tutti con iniziative in cui si avrà anche la possibilità di vincere la nuova maglia della Recanatese autografata da Sbaffo e compagni. Nel frattempo, dall’infermeria non giungono buone notizie. Infatti, in seguito ad accertamenti clinici, il centrocampista Francis Gomez dovrà prendersi un periodo di stop per problemi fisici manifestatisi nel corso della preparzione.

