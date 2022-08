Collaborazione coi privati:

valorizzare il lago delle Grazie

TOLENTINO - Il Comune ha deciso di fare un bando per far crescere la proposta turistica della zona

Valorizzare il turismo al lago delle Grazie di Tolentino, il Comune ha deciso di attivare una forma di collaborazione con i privati per scegliere un progetto gestionale ed economico presentato da associazioni di natura sociale, imprese e operatori economici, in coerenza con la linea di intervento Pnc sisma per la valorizzazione dell’area turistica del lago delle Grazie. Il Comune «ritiene che questa specifica zona possa essere oggetto di valorizzazione ai fini della migliore conservazione/fruizione anche attraverso una o più iniziative di natura sociale ed economica orientate allo sviluppo sostenibile del territorio» dice l’ente. Le associazioni di carattere sociale, le imprese, anche in forma cooperativa, gli operatori economici possono presentare un “Progetto di valorizzazione”. Il progetto dovrà contenere una relazione esplicativa degli obiettivi che si intendono conseguire, la descrizione dei vantaggi economico-sociali del progetto proposto per il territorio ai fini occupazionali e della attrattività; un’idonea garanzia della stabilità del “Progetto di valorizzazione” e della durata per un arco temporale non inferiore a cinque anni. Ogni “Progetto di valorizzazione” dovrà essere presentato, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il termine delle 12 del 21 settembre prossimo all’indirizzo pec: comune.tolentino.mc@legalmail.it. Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito del comune di Tolentino.

