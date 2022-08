Disperso in mare al Passetto:

scattano le ricerche

ANCONA - Guardia costiera e vigili del fuoco stanno lavorando nello specchio d'acqua antistante la Grotta Azzurra. L'uomo era andato in acqua per fare alcune immersioni

21 Agosto 2022 - Ore 18:38 - caricamento letture

Sono in corso le ricerche per un 60enne che risulta disperso al Passetto di Ancona.

La Guardia costiera e i vigili del fuoco del distaccamento Porto stanno perlustrando lo specchio d’acqua antistante la Grotta Azzurra dopo l’allarme lanciato dai famigliari dell’uomo che non lo hanno visto rientrare, dopo che era andato in acqua per fare alcune immersioni.

Per le ricerche, tuttora in corso, sarebbe stato chiesto anche l’intervento dell’elicottero da Pescara e anche i sommozzatori da San Benedetto del Tronto.

(in aggiornamento)

