MACERATA - Un uomo anziano è stato soccorso in via Sforza intorno alle 14,30. E' stato trasportato all'ospedale di Torrette con l'eliambulanza

Due volte si lancia dal balcone, due volte finisce sul terrazzo al piano di sotto: alla fine un anziano è stato soccorso da vigili del fuoco e 118 e trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette, ad Ancona. I fatti sono avvenuti in via Sforza intorno alle 14,30 di questo pomeriggio.

L’anziano, che se l’è cavata per miracolo, all’inizio è uscito sul balcone ed si è gettato nel vuoto dal quarto piano. È però atterrato pochi metri sotto, sul balcone del terzo piano. Secondo quanto è stato ricostruito dai soccorritori l’uomo si è rialzato e ha si è nuovamente lanciato nel vuoto. Ancora una volta è finito sul balcone che si trova sotto, questa volta al secondo piano. E lì è rimasto. Qualcuno si è accorto di quello che era successo e ha chiamato i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco e il 118. I pompieri hanno usato un’autoscala per raggiungere l’anziano sul balcone del secondo piano della palazzina. Lo hanno fatto scendere e affidato alle cure del 118. Gli operatori dell’emergenza hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’elicottero ha poi trasportato il ferito, che ha riportato un trauma toracico, all’ospedale di Torrette.

